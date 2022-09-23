"Картонна" армія

Не маю жодного сумніву, що росіяни без проблем на папері наберуть декілька сотень тисяч мобілізованих, роздадуть їм радянські автомати, форму та відправлять кудись в бік України. А що далі?

Цікаве росії доведеться остаточно забути про "бабы еще нарожают"

За скільки тижнів перші з них з'являться на фронті? Який відсоток з них взагалі буде підсиленням для армії? Де вони будуть всі жити? Надворі скоро зима – вони будуть в окопах чи порозлазяться по хатах? На чому вони приїдуть і на чому будуть пересуватись? Чим будуть воювати?

HIMARSам приготуватися

Поки що бачу велику логістичну проблему для росіян. Якщо Україні будуть давати багато артилерії та ще більше ракет, то тільки встигай відпрацьовувати по цілях.

До теми Після звернення путіна росіяни заходилися штурмувати зовсім не військкомати

Так, це затягне війну. У нас будуть втрати. Але це той випадок, коли твій суперник зробив неправильний крок, але ще не зрозумів це.

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