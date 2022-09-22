"Туристичний" бум

Істотну конкуренцію чергам із українських захисників можуть становити черги на кордонах росії з Казахстаном.

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Чоловіки призовного віку раптово захотіли до Казахстану. Після оголошення часткової мобілізації згадали, як люблять безкраї степи та казахський бешпармак. Щоб скуштувати національний напій – кумис – терпляче стоять у багатокілометрових чергах.

Кажуть, що не меншою популярністю у військовозобов'язаних користуються й інші напрямки, що межують з росією: Фінляндія, Грузія, Монголія. Вересень після заяви божевільного діда – саме час для поїздок.

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російські чоловіки утворили величезні натовпи на кордоні з Казахстаном / Фото з фейсбуку Наталії Садикової

Велике переселення

Якщо без жартів, ось вона – путінська підтримка "спеціальної військової операції" у чистому, концентрованому вигляді.

Найцікавіше, що кордон жодна із сторін не закриває. Гаразд, Токаєв зі страху, а путін навіщо відпускає своїх майбутніх солдатів? Якщо піде такими темпами, казахи незабаром виявляться національною меншістю у своїй власній країні.

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