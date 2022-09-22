Крім того, внутрішня міграція збільшує кількість кандидатів на одне робоче місце у віддалених від фронту регіонах. Як результат, роботу доводиться шукати довше, а вакансії – навпаки – закриваються швидше.

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Це все сприяє стрімкому зростанню конкуренції на ринку праці: як за кандидата, так і за місце роботи. Тож давайте розбиратися, кого наразі найбільше шукають роботодавці та як виділятися на ринку.

З початку російської агресії українці втратили майже 5 мільйонів робочих місць

Війна завдала величезних збитків українській економіці та залишила мільйони людей без роботи. Багато підприємств так і не відновили свою роботу, безліч людей виїхали за межі свого населеного пункту чи держави взагалі й тепер гостро потребують роботи, адже державна допомога переселенцям не може перекрити всіх потреб.

Так, згідно з даними нового звіту Міжнародної організації праці, з початку російської агресії в Україні втрачено приблизько 4,8 мільйона робочих місць. За оцінками дослідження, якщо бойові дії перейдуть у більш гостру фазу, то цей показник зросте до 7 мільйонів. Однак, якщо вони припиняться, можливе швидке відновлення з поверненням 3,4 мільйона робочих місць.

Згідно з опитуванням "Рейтингу", у липні 39% працездатного населення в Україні не мали роботи. У червні цей показник був лише 35%. Тобто за місяць рівень безробіття знову зріс на 4%. А відповідно до опитування Gradus, у серпні в Україні не працювало 38% дорослого населення.

Крім того, опитування Європейської Бізнес Асоціації показало, що в липні цього року 10% компаній були змушені скоротити свій персонал, тоді як у травні скорочення відбулось тільки у 8% компаній. Також у липні ще 7% компаній відправили своїх працівників у безстрокову неоплачувану відпустку, тоді як у травні таких компаній було тільки 4%.

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Цю статистику щодо безробіття в Україні підтверджує і прогноз Національного банку України. Безробіття до кінця року скорочуватиметься, але повільно. Ба більше, високий рівень зберігатиметься ще кілька років. Тож їхній прогноз:

кінець 2022 року – 28,9%,

2023 рік – 27%,

2024 рік – 18,2 %.

Зазначу, що за даними НБУ в 2021 році безробітних в Україні серед працездатного населення було 9,8%.

Це я навела лише деякі дані із багатьох, які частково ілюструють досить суттєві масштаби прихованого безробіття. Тобто коли навіть люди залишаються працевлаштованими, вони також не працюють.

Серед яких вакансій найбільша конкуренція

За даними в OLX Робота, у вересні 2022 року найбільша конкуренція була у вакансіях:

різноробочий (22 людини на одне робоче місце) із заробітною платою в середньому 8 тисяч гривень.

Бариста (21 людина на одне робоче місце) – за таку роботу роботодавці готові платити 10 тисяч гривень за місяць.

Прибиральник та охоронець (19 людей на одне робоче місце) – їм пропонують 6,5 та 10,5 тисяч гривень відповідно.

Трохи менше ажіотажу – на позиції продавців та будівельників (16 та 14 людей на одне робоче місце) – із зарплатою від 10 до 20 тисяч гривень.

Якщо порівняти ці дані з вереснем 2021 року, то тоді українці найбільше відгукувались на вакансії доглядальниць, покоївок, прибиральниць та кур'єрів.

Натомість самі роботодавці у вересні 2022 року найбільше шукали :

водіїв (3 882 оголошення) на зарплату 24 тисячі гривень;

продавців (3 861 оголошення) – в середньому 10 тисяч гривень;

операторів колл-центру (2 052 оголошення) – 30 тисяч гривень;

швачок, кравців (1 947 оголошень) – 14,5 тисяч гривень;

менеджерів з продажу (1 905 оголошень) – в середньому 17,5 тисяч гривень.

Тож виходячи з вищенаведених даних, можна стверджувати, що у вересні попит дещо не відповідав пропозиції на ринку праці.

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Як правильно презентувати себе на ринку праці

В умовах високої конкуренції на ринку праці крім того, що маєте постійно розвивати свої професійні навички та вчитися новому, ви повинні вміти презентувати себе як фахівця. Наш досвід показує, що резюме, на жаль, не працює в сегменті робітничих спеціальностей. Тут важливо подавати інформацію структуровано та лаконічно і, звісно, зберігати особистий контакт з роботодавцем.

Яку інформацію про себе необхідно вказати в профілі

Ім'я та прізвище, контактні дані та рік народження. Дані про освіту – навчальний заклад, спеціалізацію та роки навчання. Професійний досвід і попередні місця роботи. Навіть неочевидний досвід може бути цінним для роботодавця. Навички, враховуючи водійське посвідчення (за наявності), володіння мовами, додаткові курси, тренінги тощо. Хобі та захоплення, адже вони можуть багато розповісти потенційному роботодавцю про особистість пошукача, а це також важливий фактор при відборі кандидатів.

Якщо ж ви не впевнені в певних своїх якостях або зовсім не знаєте, про що писати у профілі кандидата, то раджу пройти тестування, наприклад, у кадровому агентстві чи центрі зайнятості, де допоможуть визначити ваші схильності та переваги. Подібні дослідження іноді виявляють те, на що ви б ніколи не звернули уваги. Усвідомлення кандидатом, які саме якості та навички допоможуть йому добре працювати, – важливий фактор для роботодавця.

До речі, я б рекомендувала вказувати навички в суміжних напрямах та навіть специфічні, які вдалося отримати на попередній роботі. Під час війни на це звертають увагу роботодавці.

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Підходи, які допоможуть розповісти про свої навички

Згадайте ситуації, коли ви були задоволенні результатом вашої роботи або він мав суттєвий вплив на робочий процес. Випишіть, що ви робили і які навички для цього використовували. Запитайте інших, коли вони бачать у вас найкраще – на роботі та в особистому житті. Які навички вони помічають? Згадайте одну – дві невдачі чи проблеми, які виникали на роботі. Подумайте, які навички ви використали для їх вирішення.

Варто розуміти, що процес працевлаштування – це теж свого роду робота. Тому слід підійти до цього максимально серйозно і відповідально, як до будь-якого завдання. Вам не варто бомбардувати роботодавця однаковими відгуками на вакансію. Відгук має бути продуманим та містити найосновнішу, важливу інформацію про вас, без "води".

Наприклад, якщо відгукуватися за допомогою профілю кандидата, то в полі повідомлення варто написати коротку супровідну замітку про себе: чому ви обрали саме цю вакансію? Чому вважаєте, що підходите на це місце, та чим будете корисні? Пам'ятайте, супровідне повідомлення має бути лаконічним. Це все допоможе роботодавцю більше зрозуміти про вас.

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