Кроме того, внутренняя миграция увеличивает количество кандидатов на одно рабочее место в отдаленных от фронта регионах. Как результат, работу придется искать дольше, а вакансии – наоборот – закрываются быстрее.

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Все это способствует стремительному росту конкуренции на рынке труда: как за кандидата, так и за место работы. Поэтому давайте разбираться, кого сейчас больше всего ищут работодатели и как выделяться на рынке.

С начала российской агрессии украинцы потеряли почти 5 миллионов рабочих мест

Война нанесла огромный ущерб украинской экономике и оставила миллионы людей без работы. Многие предприятия так и не возобновили свою работу, множество людей выехали за пределы своего населенного пункта или государства и теперь остро нуждаются в работе, ведь государственная помощь переселенцам не может перекрыть все нужды.

Так, согласно данным нового отчета Международной организации труда, с начала российской агрессии в Украине потеряно около 4,8 миллиона рабочих мест. По оценкам исследования, если боевые действия перейдут в более острую фазу, то этот показатель возрастет до 7 миллионов. Однако, если они прекратятся, возможно скорейшее восстановление с возвратом 3,4 миллиона рабочих мест.

Согласно опросу "Рейтинга", в июле у 39% трудоспособного населения в Украине не было работы. В июне этот показатель был всего 35%. То есть за месяц уровень безработицы снова вырос на 4%. Согласно опросу Gradus, в августе в Украине не работало 38% взрослого населения.

Кроме того, опрос Европейской Бизнес Ассоциации показал, что в июле этого года 10% компаний были вынуждены сократить свой персонал, в то время как в мае сокращение произошло только у 8% компаний. Также в июле еще 7% компаний отправили своих работников в бессрочный неоплачиваемый отпуск, в то время как в мае таких компаний было всего 4%.

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Эту статистику по безработице в Украине подтверждает и прогноз Национального банка Украины. Безработица до конца года будет сокращаться, но медленно. Более того, высокий уровень будет сохраняться еще несколько лет. Вот их прогноз:

конец 2022 года – 28,9%;

2023 год – 27%;

2024 год – 18,2%.

Отметим, что по данным НБУ, в 2021 году безработных в Украине среди трудоспособного населения было 9,8%.

Это я привела лишь некоторые данные из многих, частично иллюстрирующих довольно существенные масштабы скрытой безработицы. То есть, когда люди даже остаются трудоустроенными, они также не работают.

Среди каких вакансий самая большая конкуренция

По данным в OLX Работа, в сентябре 2022 года наибольшая конкуренция была в вакансиях:

разнорабочий (22 человека на рабочее место) с заработной платой в среднем 8 тысяч гривен;

бариста (21 человек на одно рабочее место) – за такую работу работодатели готовы платить 10 тысяч гривен в месяц;

уборщик и охранник (19 человек на одно рабочее место) – им предлагают 6,5 и 10,5 тысячи гривен соответственно;

чуть меньше ажиотажа на позициях продавцов и строителей (16 и 14 человек на рабочее место) – с зарплатой от 10 до 20 тысяч гривен.

Если сравнить эти данные с сентябрем 2021 года, то украинцы больше всего отзывались на вакансии сиделок, горничных, уборщиц и курьеров.

Сами же работодатели в сентябре 2022 года больше всего искали:

водителей (3 882 объявления) на зарплату 24 тысяч гривен;

продавцов (3 861 объявление) – в среднем 10 тысяч гривен;

операторов колл-центра (2 052 объявления) – 30 тысяч гривен;

швей, портных (1 947 объявлений) – 14,5 тысячи гривен;

менеджеров по продажам (1 905 объявлений) – в среднем 17,5 тысячи гривен.

Поэтому, исходя из вышеприведенных данных, можно утверждать, что в сентябре спрос несколько не соответствовал предложению на рынке труда.

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Как правильно презентовать себя на рынке труда

В условиях высокой конкуренции на рынке труда кроме того, что постоянно развивать свои профессиональные навыки и учиться новому, вы должны уметь презентовать себя как специалиста. Наш опыт показывает, что резюме, к сожалению, не работает в сегменте рабочих специальностей. Здесь важно представлять информацию структурированно и лаконично и, конечно, сохранять личный контакт с работодателем.

Какую информацию о себе необходимо указать в профиле

Имя и фамилия, контактные данные и год рождения. Данные об образовании – учебное заведение, специализация и годы обучения. Профессиональный опыт и предыдущие места работы. Даже неочевидный опыт может оказаться ценным для работодателя. Навыки, учитывая водительское удостоверение (при наличии), владение языками, дополнительные курсы, тренинги и так далее. Хобби и увлечения, ведь они могут многое рассказать потенциальному работодателю о вашей личности, а это также важный фактор при отборе кандидатов.

Если вы не уверены в определенных своих качествах или совсем не знаете, о чем писать в профиле кандидата, то советую пройти тестирование, например, в кадровом агентстве или центре занятости, где помогут определить ваши склонности и преимущества. Подобные исследования иногда обнаруживают то, на что вы никогда не обратили бы внимания. Осознание кандидатом, какие качества и навыки помогут ему хорошо работать, – важный фактор для работодателя.

Кстати, я рекомендовала бы указывать навыки в смежных направлениях и даже специфические, которые удалось получить на предыдущей работе. Во время войны работодатели обращают на это внимание.

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Подходы, которые помогут рассказать о своих навыках

Вспомните ситуации, когда вы были удовлетворены результатом вашей работы или этот результат оказал существенное влияние на рабочий процесс. Выпишите, что вы делали и какие навыки использовали для этого. Спросите других, когда они видят лучшее в вас – на работе и в личной жизни. Какие навыки они замечают? Вспомните одну – две неудачи или возникшие на работе проблемы. Подумайте, какие навыки вы использовали для их решения.

Следует понимать, что процесс трудоустройства – это тоже своего рода работа. Поэтому следует подойти к этому максимально серьезно и ответственно, как к любой задаче. Вам не стоит бомбить работодателя одинаковыми отзывами на вакансию. Отзыв должен быть продуман и содержать самую основную, важную информацию о вас без "воды".

К примеру, если откликаться на вакансию с помощью профиля кандидата, то в поле сообщения стоит написать краткую сопроводительную заметку о себе: почему вы выбрали именно эту вакансию? Почему считаете, что подходите на это место и чем будете полезны? Помните, сообщение должно быть лаконичным. Это все поможет работодателю понять о вас больше.

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