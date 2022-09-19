Как рассказывает нардеп Ярослав Железняк в своем телеграмм-канале, официально в Украине за август зарегистрировано безработных – 278 тысяч человек. Несмотря на это, 36% из них – это мужчины.
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Это самый маленький показатель с начала войны. Следовательно, пошло улучшение статистики относительно наличия вакансий: на 1000 человек в месяц выросло на +25%.
Безработица по регионам
Ожидается, что самая плохая ситуация с безработицей в прифронтовых областях Украины и где чаще и активно ведутся боевые действия:
- Днепропетровская – 22,2%;
- Харьковская – 20,5%;
- Запорожская – 17,8%.
Наименьший уровень безработицы в:
- Черновицкой – 3,9%;
- Закарпатский и Тернопольский – по 5,8%;
- Волынской – 6,5%.
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Свободные рабочие места
По данным Государственного центра занятости по состоянию на 1 августа 2022:
- В Херсонской области – на одно свободное рабочее место претендовало 152 безработных. Число безработных в период с января по июль составляет 15,4 тысячи человек.
- В Николаевской области – на одно свободное рабочее место претендовало 39 безработных. Количество безработных – 29 тысяч 597 человек.
- В Донецкой области – в среднем по области, на одно свободное рабочее место претендовало 36 безработных. Число безработных достигло 21,1 тысячи человек.
- Ровенская область – на одно свободное рабочее место претендовало 10 безработных;
- Закарпатская область – на одно свободное рабочее место претендовало 7 безработных;
- Львовская область – на одно свободное рабочее место претендовало 3 безработных;