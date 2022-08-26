Об этом сообщил Дмитрий Горюнов, старший экономист Центра экономической стратегии.

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По его словам, около трети украинцев сейчас не имеют работы, а среди внутренне перемещенных лиц эта доля почти вдвое больше, то есть 60%.

Поэтому на рынке сейчас доминируют работодатели — желающих работать больше, чем вакансий. Это касается даже рынка, который не зависит от физических активов и в котором наибольший процент релокационных компаний – ИТ.

– добавил эксперт.

В каких областях ситуация самая плохая

Как сообщает НБУ, из-за войны уровня безработицы в Украине достиг рекордных 35%. По данным Государственного центра занятости по состоянию на 1 августа 2022 года, самая плохая ситуация:

В Херсонской области – на одно свободное рабочее место претендовало 152 безработных. Число безработных в период с января по июль составляет 15,4 тысячи человек.

В Николаевской области – на одно свободное рабочее место претендовало 39 безработных. Количество безработных – 29 тысяч 597 человек.

В Донецкой области – в среднем по области, на одно свободное рабочее место претендовало 36 безработных. Число безработных достигло 21,1 тысячи человек.

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Какая ситуация на Западе Украины

На мероприятии ситуация с безработицей относительно спокойная.

Тернопольская область – в среднем по области, на одно свободное рабочее место претендовало 15 безработных;

Ровенская область – на одно свободное рабочее место претендовало 10 безработных;

Львовская область – на одно свободное рабочее место претендовало 3 безработных;

Закарпатская область – на одно свободное рабочее место претендовало 7 безработных;

Напоминаем, что все активнее украинцы возвращаются в большие города, поэтому следует ожидать, что аренда недвижимости прогнозируемо может возрасти.

По словам президента Ассоциации специалистов по недвижимости Украины Юрия Пита, аренда жилья может повыситься в таких городах, как Киеве и Одесса, а вот в западных регионах наоборот стабилизируется;

По данным dom.ria, дороже всего снимать жилье на сегодня в Ужгороде (24 444 гривны) и Львове (20 370 гривны). Самое дешевое жилье можно снять в Ровно – всего за 8 718 гривен.

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