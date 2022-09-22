путинская оплеуха оккупантам

Помним, что в заложниках еще примерно 2 тысячи бойцов только с "Азовстали". И истязают их каждый день.

Достойно внимания путин уже прибег к последнему шантажу в своей жизни

А путин снова испытывает свой народец на прочность: выменял кума и генерала, а простых ванек оставил в плену.

Пусть остальные ваньки воюют и знают, что они своему главнокомандующему по-барабану. Пятерочка, мотиватор от Бога.

Украине среди других удалось освободить и самых известных командиров защитников "Азовстали" / Фото пресс-службы МВД

Что известно об освобождении защитников "Азовстали"

21 сентября Украине удалось освободить из плена 215 Героев, оборонявших "Азовсталь" в Мариуполе.

Среди них такие известные командиры, как Денис Прокопенко, Святослав Паламарь, Сергей Волынский.

Впрочем, они до конца войны будут находиться в Турции под протекторатом Эрдогана.

Чтобы освободить защитников, Украина отдала россии кума путина медведчука и еще 55 предателей и оккупантов.

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