путінський ляпас окупантам
Пам'ятаємо, що в заручниках ще приблизно 2 тисяч бійців тільки з "Азовсталі". І катують їх кожен день.
Варте уваги путін вже вдався до останнього шантажу в своєму житті
А путін знову випробовує свій народєц на міцність: виміняв кума і генерала, а простих ваньок залишив у полоні.
Хай інші ваньки воюють і знають, що вони своєму головнокомандувачу по-барабану. П'ятірочка, мотиватор від Бога.
Україні серед інших вдалося визволити й найвідоміших командирів оборонців "Азовсталі" / Фото пресслужби МВС
Що відомо про звільнення захисників "Азовсталі"
- 21 вересня Україні вдалося визволити з полону 215 Героїв, які обороняли "Азовсталь" у Маріуполі.
- Серед них – такі відомі командири, як Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергій Волинський.
- Втім вони до кінця війни перебуватимуть у Туреччині під протекторатом Ердогана.
- Аби визволити захисників, Україна віддала росії кума путіна медведчука та ще 55 зрадників і окупантів.
Актуальне – в МВС розповіли деталі обміну захисників "Азовсталі": дивіться відео