путінський ляпас окупантам

Пам'ятаємо, що в заручниках ще приблизно 2 тисяч бійців тільки з "Азовсталі". І катують їх кожен день.

Варте уваги путін вже вдався до останнього шантажу в своєму житті

А путін знову випробовує свій народєц на міцність: виміняв кума і генерала, а простих ваньок залишив у полоні.

Хай інші ваньки воюють і знають, що вони своєму головнокомандувачу по-барабану. П'ятірочка, мотиватор від Бога.

Україні серед інших вдалося визволити й найвідоміших командирів оборонців "Азовсталі" / Фото пресслужби МВС

Що відомо про звільнення захисників "Азовсталі"

21 вересня Україні вдалося визволити з полону 215 Героїв, які обороняли "Азовсталь" у Маріуполі.

Серед них – такі відомі командири, як Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергій Волинський.

Втім вони до кінця війни перебуватимуть у Туреччині під протекторатом Ердогана.

Аби визволити захисників, Україна віддала росії кума путіна медведчука та ще 55 зрадників і окупантів.

Актуальне – в МВС розповіли деталі обміну захисників "Азовсталі": дивіться відео