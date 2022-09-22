путінський ляпас окупантам

Пам'ятаємо, що в заручниках ще приблизно 2 тисяч бійців тільки з "Азовсталі". І катують їх кожен день.

Варте уваги путін вже вдався до останнього шантажу в своєму житті

А путін знову випробовує свій народєц на міцність: виміняв кума і генерала, а простих ваньок залишив у полоні.

Хай інші ваньки воюють і знають, що вони своєму головнокомандувачу по-барабану. П'ятірочка, мотиватор від Бога.

Звільнення захисників Азовсталі, обмін полоненими з Росією, Герої МаріуполяУкраїні серед інших вдалося визволити й найвідоміших командирів оборонців "Азовсталі" / Фото пресслужби МВС

Що відомо про звільнення захисників "Азовсталі"

Актуальне – в МВС розповіли деталі обміну захисників "Азовсталі": дивіться відео