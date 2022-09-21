Нездійсненні мрії шизофреніка

А це реально був план про окупацію Києва, про окупацію більшості території України й зміни політичного режиму України на проросійський. Але з ходом цієї війни до путіна приходили все нові й нові усвідомлення й злам попередніх планів, які він перед собою ставив.

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Спочатку була ідея захопити всю Україну, після цього з'явився план захопити південь України і повністю схід бажано із Дніпропетровською областю, бажано із Полтавською областю. Тобто відтяпати принаймні третину наших територій.

Зараз в путіна з риторики з'являються думки про те, що потрібно "звільнити" Донецьк і Луганськ – два регіони всього, судячи із сьогоднішнього його виступу. І ось це руйнування ілюзій, я впевнений, воно дійде до нього в якийсь момент і до того рівня, що він зрозуміє: втримати Донецьку і Луганську область теж не так просто.

Мобілізація = могилізація

Введення часткової мобілізації – це такий обов'язковий був етап тут для того, аби Україна виграла. Не можна перемогти у війні, не пройшовши усіх цих етапів з боку росії в нинішніх наших умовах. Рано чи пізно вони мали цю мобілізацію оголосити, і вони мали пройти цей момент. От ми до нього дійшли.

Я більш ніж переконаний, що часткова, як вони її називають, мобілізація, по-перше, не матиме тих успіхів, на які вони розраховують, оскільки за місяці війни в Україні ми знищили більшість кадрових військових росії, які теоретично могли би навчати новоприбулих мобілізованих, офіцерів запасу чи інших осіб. Але зважаючи на те, що всі вони вже практично були знищені в Україні, шанси на якісне навчання нових солдатів – вони мінімальні. Швидше за все, вони поїдуть на війну абсолютно ненавченими, абсолютно не розуміючи свого призначення в армії і своєї функції. Тому я думаю, що перспективи в них такі.

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Окрім цього, величезна проблема – із військовим забезпеченням. Можливо, вони і нашкребуть якусь кількість цих мобілізованих, але я дуже сумніваюся в тому, що заявлена цифра у 300 тисяч буде досягнута, оскільки ще не встиг путін оголосити про цю часткову мобілізацію, як росіяни почали шукати квитки десь в там в Єреван, Стамбул, якісь інші країни, аби втекти із росії. Я думаю, цей настрій тільки наростатиме. І окрім цього наросаттиме паніка глобальна в принципі в суспільстві.

Останній вихід кривавого карлика

Це – агонія, це – розуміння того, що інших шляхів для того, аби завершити почате, немає. І уже навіть не прораховуючи ризиків, не прораховуючи можливих наслідків для самого путіна, він вдається до крайніх меж, до крайніх заходів. Вже увімкнувся ядерний шантаж. А я би сказав, що ядерний шантаж – це вже останній взагалі із заборонених прийомів, який міг використати путін.

Я більш ніж переконаний, що цей прийом стане останнім взагалі в його житті. Останній шантаж в житті путіна – ядерний шантаж щодо України і країн Заходу. Тому це такі передсмертні абсолютно конвульсії, які можуть ще потривати певний період часу.

Звичайно, можуть. Але я думаю, шо росія почне знищувати себе зсередини, з одного боку, а з іншого – в цьому допоможуть українські військові, які матимуть багато роботи. Оскільки якщо вони (росіяни – 24 канал) там почнуть мобілізувати і відправляти на поле бою непідготовлених людей, то кількість загиблих росіян за добу збільшиться із 300 – 500 до 1000 – 2000. Це буде трагедія російського народу через свого хворого шизофренічного лідера, якщо його таким можна назвати.

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Ну, і я сказав би так, що путін зараз в будь-якому разі дуже зацікавлений в проведенні перемовин, оскільки оці ядерні шантажі, оголошення "референдумів", проведення мобілізації – це все такі повідомлення до України про те, що дивіться, які ми можемо зробити зараз дуже страшні кроки для вас – давайте сідати за стіл перемовин і домовлятися принаймні про щось.

Але я більш ніж переконаний, що Україна на такі ультиматуми не піде й Україна прекрасно прораховує ті ризики, які несе росія. Нам тільки потрібно, аби ці ризики стали реальною кататсрофою для російського політичного режиму.

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