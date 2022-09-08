Про це 24 каналу розповів член комітету Верховної Ради з нацбезпеки та оборони, народний депутат Федір Веніславський. Раніше військовий експерт Ігаль Левін пояснив, чому Залужний не виключає новий наступ на Київ.

Цікаво Стаття Залужного про ситуацію на фронті: військовий аналітик відзначив найважливіші моменти

Росія захоче продемонструвати здобутки

Веніславський зазначив, що стаття Залужного, яка вийшла в період контрнаступу ЗСУ, є частиною гібридної війни. Оскільки ворог веде й інформаційну боротьбу, ми маємо відповідати тим самим.

Стаття – це розмірковування щодо можливих подій. Не можна виключати, що росія буде намагатися продемонструвати певні здобутки, бо окрім тих, котрі отримала на початку 2022 року, більше нічого не має. А зараз ще й не може як слід протистояти наступу ЗСУ.

При тому, що чисельна перевага в техніці, у важкому озброєнні все ще залишається на боці росії. Матеріально-технічне забезпечення росії, на превеликий жаль, значно більш потужне, ніж в Україні,

– зауважив народний депутат.

Член комітету Верховної ради з нацбезпеки та оборони пояснив це ще й тим, що все, що було в срср росія привласнила собі. У 90-х забирала навіть те, що залишилось в Україні.

"Вони не будуть полишати надії просуватися вглиб по території України з різних боків", – наголосив Веніславський.

Загрози з білорусі поки немає

За його словами, загрози з боку білорусі наразі немає. Там не виявлено ударних формувань, а кількість російських військ на території білорусі – мінімальна.

Однак це все є змінними обставинами. За допомогою і залізничного сполучення, і військово-транспортних літаків росія може перекинути на територію білорусі свої збройні сили. Не можна виключати, що вони використають білорусь як плацдарм,

– підкреслив народний депутат.

Утім він додав, що оборонні рубежі на всій ділянці кордону – потужні. Навіть, якщо росіяни відкриють цей напрямок, просунутись швидко вони не зможуть.

"Зокрема, у Волинській і Рівненській області будуються потужні лінії оборони, протитанкові рови. Легких здобутків там точно не буде. Тим більше, що там є і наші потужні Збройні сили. Тому такий варіант є малоймовірним, але його виключати не можна", – сказав член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки й оборони.

Війна не завершиться у 2022 році

Веніславський зазначив, що погоджується із Залужним у тому, що війна не завершиться в 2022 році. Звільнити територію України в цьому році нам навряд удасться.

Це я маю на увазі з тимчасово окупованим Кримом і Донецькою та Луганською областями. Тому, дійсно, швидше за все, є перспективи завершення війни в 2023 році. Я думаю, це найбільш реалістичний варіант,

– підсумував народний депутат.

Веніславський про статтю Залужного щодо нового наступу на Київ: дивіться відео

Ситуація на фронті: останні новини