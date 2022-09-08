Таку думку 24 каналу озвучив військовий експерт Ігаль Левін. Раніше найважливіші аспекти зі статті Залужного про ситуацію на фронті проаналізував Олександр Мусієнко.
До теми З 24 лютого ЗСУ мають досяжність у 20 разів меншу, ніж ворог, – Залужний про те, як це виправити
У ворога немає сил наступати на Київ
Левін розповів, що наразі у ворога немає сил наступати на Київ. У них недостатньо сил навіть для того, щоб утримати ті ділянки, де ЗСУ наступають. Однак, Залужний – це професійний військовий, а жоден професійний військовий не може нічого гарантувати на 100%.
Завтра божевільна влада у кремлі оголосить мобілізацію, яка в них, звісно, провалиться. Ось цим неорганізованим збродом вони можуть спробувати наступати на Київ, звісно, провально. У теорії невисокі шанси, але вони є,
– зазначив військовий експерт.
Він додав, що путін може підключити збройні сили білорусі як відчайдушний останній крок. Шанси також невеликі, але вони є. Будь-який професійний військовий розглядає усі можливості, навіть якщо вони вірогідні на 1%.
Росіяни хочуть окупувати Запоріжжя й усю Донецьку область
За словами Левіна, в статті Залужного мовиться й про плани й бажання окупантів. Для того, аби розуміти подальші дії ворога, слід розуміти те, чого він хоче.
"Це Запоріжжя, Донецька область, Київ чи десант у Львів. Звісно, десант у Львів це нереально, тому цей варіант і не розглядається. Інші ж ризики існують, хоч і невеликі, але їх усе одно професійні військові розглядають", – підсумував військовий експерт.
Левін пояснив, чому Залужний не виключає новий наступ на Київ: дивіться відео
Стаття Залужного: коротко
- Російські загарбники з великою ймовірністю намагатимуться вийти на адміністративний кордон Донецької області. Саме це ворог і створює, концентруючи сили на Ізюмському й Бахмутському напрямках.
- Залужний визнав удари ЗСУ по Криму. Він зауважив, що контроль над півостровом – це основа успіху на Півдні й навіть на Сході.
- Щоб кардинально змінити ситуацію на фронті, ЗСУ необхідно завдати декілька послідовних, в ідеалі одночасних, контрударів ворогу протягом кампанії 2023 року. Воно потребуватиме зусиль, але матиме величезне значення.