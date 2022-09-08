Таку думку 24 каналу озвучив військовий експерт Ігаль Левін. Раніше найважливіші аспекти зі статті Залужного про ситуацію на фронті проаналізував Олександр Мусієнко.

До теми З 24 лютого ЗСУ мають досяжність у 20 разів меншу, ніж ворог, – Залужний про те, як це виправити

У ворога немає сил наступати на Київ

Левін розповів, що наразі у ворога немає сил наступати на Київ. У них недостатньо сил навіть для того, щоб утримати ті ділянки, де ЗСУ наступають. Однак, Залужний – це професійний військовий, а жоден професійний військовий не може нічого гарантувати на 100%.

Завтра божевільна влада у кремлі оголосить мобілізацію, яка в них, звісно, провалиться. Ось цим неорганізованим збродом вони можуть спробувати наступати на Київ, звісно, провально. У теорії невисокі шанси, але вони є,

– зазначив військовий експерт.

Він додав, що путін може підключити збройні сили білорусі як відчайдушний останній крок. Шанси також невеликі, але вони є. Будь-який професійний військовий розглядає усі можливості, навіть якщо вони вірогідні на 1%.

Росіяни хочуть окупувати Запоріжжя й усю Донецьку область

За словами Левіна, в статті Залужного мовиться й про плани й бажання окупантів. Для того, аби розуміти подальші дії ворога, слід розуміти те, чого він хоче.

"Це Запоріжжя, Донецька область, Київ чи десант у Львів. Звісно, десант у Львів це нереально, тому цей варіант і не розглядається. Інші ж ризики існують, хоч і невеликі, але їх усе одно професійні військові розглядають", – підсумував військовий експерт.

Левін пояснив, чому Залужний не виключає новий наступ на Київ: дивіться відео

Стаття Залужного: коротко