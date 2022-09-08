Картонні пагони для росіян

Загарбників вдало витісняють і нищать, а знахідки, які вони за собою залишають, не можуть не дивувати. У Генеральному штабі ЗСУ опублікували пагони з картону – загарбники в принципі ні на які інші не заслуговують.

Увага Військові ЗСУ сказали, де росіянам найбільше "дісталось на горіхи" від 24 лютого

Варто відзначити, що погони належали не кому-небудь, а підполковнику "елітних" російських десантників дмитру барарю.

Погони з картону для підполковника ВДВ – схоже з логістикою у росіян не дуже. З рубрики "друга армія світу" – бутафорія,

– іронізують захисники.

На якому саме напрямку знайшли знахідку, у ЗСУ не вказують. Та з логістикою у росіян від початку чи не на усій лінії фронту було не дуже, а тепер, після активного наступу – тим більше.



Картонні пагони окупантів / Фото Генштаб ЗСУ

У мережі жартують, що такі якраз добре клеїти до поліетиленових пакетів

Повеселила знахідка і українців, які в коментарях до допису продовжили глузувати з "другої армії світу":

"Погони з картону, домовина з поліетилену. На що заслужили. Точніше, до чого дослужилися",

"І як він їх обмиє? Хоча, схоже, навіть не встигне...",

"Яка армія такі і погони",

"Ну так, а шо. Маршал фанерний, президент хворий на всю голову, погони картонні. Все ж логічно і " по плану".

Лише за останню добу ЗСУ знищили 640 окупантів

Українські захисники почали контрнаступ на північному сході.

Наступ ЗСУ, який триває у Херсонській області, змусив російські війська зосередитися на Півдні, що дало змогу українським силам розпочати локальні, але дуже ефективні контратаки в районі Ізюма.

Так, українські воїни просунулися на 20 кілометрів вглиб та відвоювали приблизно 400 квадратних кілометри окупованої території.

Більше про це – ЗСУ просунулись на 20 км на Херсонському напрямку: дивитись відео