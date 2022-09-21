"Друга армія" закінчилася

А що сталося? Значить, до того брехали весь час, і за пів року армію таки угробили. Втрат може бути навіть більше, ніж вказує українська сторона.

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Що ж, цей факт має особливо "надихнути" тих росіян, яких тепер відправлятимуть на війну, як гарматне м'ясо. Якщо професійну армію вбили так швидко, можна тільки уявити, що з "мобіками" буде.

Істерика режиму

Напевно, якби путін сказав щось подібне 24 чи 25 лютого, це звучало б грізно та демотивувало.

Зараз, після низки поразок збройних сил рф, усі ці погрози виглядають уже як істерика. Це означає, що все, що робилося досі, не спрацювало. Нічого не вийшло.

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Тепер люди, у яких нічого не вийшло у "СВО", намагатимуться організувати мобілізацію. Результат вже приблизно зрозумілий наперед. Можна поглянути на те, що відбувається на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей і як там мобілізовані воюють.

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