"Вторая армия" закончилась

А что случилось? Значит, до этого врали все время, и за полгода армию таки угробили. Потерь может быть даже больше, чем указывает украинская сторона.

Важное путин окончательно признал поражение в "спецоперации": агония уже началась

Что ж, этот факт должен "вдохновить" тех россиян, которых теперь будут отправлять на войну, как пушечное мясо. Если профессиональную армию убили так быстро, можно только представить, что с "мобиками" будет.

Истерика режима

Наверное, если бы путин сказал что-то подобное 24 или 25 февраля, это звучало бы грозно и демотивирующе.

Сейчас, после ряда поражений вооруженных сил россии, все эти угрозы выглядят уже как истерика. Это значит, что все, что делалось до сих пор, не сработало. Ничего не получилось.

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Теперь люди, у которых ничего не получилось с "СВО", постараются организовать мобилизацию. Результат уже примерно понятен заранее. Можно посмотреть на происходящее на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей и как там мобилизованные воюют.

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