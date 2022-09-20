Полный вывод далеко не второй армии мира с украинских территорий, к сожалению, тоже не является надежной гарантией неповторения агрессии в будущем. Так когда и как на самом деле должна завершиться война с РФ, разбираем по конкретным пунктам.

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Прекращение огня и вывод российских войск

В случае, если российский солдат не убежит сам, оставив за собой гору металлолома в виде старой советской техники, следует обеспечить вывод российского войска с территории Украины в общепризнанных границах 1991 года.

Это означает также прекращение любых договоренностей о пребывании черноморского флота россии на Крымском полуострове, демилитаризацию Донецкой, Луганской областей и территорий, оккупированных в 2022 году.

Привлечение виновных лиц к ответственности

россия должна либо самостоятельно наказать виновных в совершении международных преступлений и нарушении прав человека на территории Украины, либо выдать их для привлечения к ответственности компетентными органами Украины, иностранных государств (согласно механизму универсальной юрисдикции) и Международным уголовным судом.

С высокой вероятностью, россия будет неохотно сотрудничать в этом направлении, особенно, когда дискуссии по созданию Специального трибунала по агрессии будут превращены в конкретный механизм, уголовные дела и судебные процессы.

Обеспечение неотвратимости наказания для россии должно принимать во внимание тот факт, что "простые россияне" тоже виноваты в совершении массовых зверств по отношению к украинской нации. Формой ответственности в таком случае является реституция похищенного имущества, компенсация причиненного ущерба и сатисфакция посредством публичного извинения.

Возмещение ущерба

Без справедливой компенсации чувство бессилия и лишение прав могут удерживать переживших международное преступление в состоянии постоянной жертвы. Учитывая тот факт, что россия вряд ли выплатит возмещение ex gratia, следует адаптировать под нужды Украины и украинцев действующие международные механизмы.

Прежде всего, речь идет о конфискации и перепрофилировании замороженных российских активов за рубежом, их адекватном распределении между жертвами и родственниками. Кроме того, замороженные активы могут быть направлены на восстановление Украины, включая разрушенные объекты критической инфраструктуры, которых насчитывается не менее 22 тысяч.

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Гарантии безопасности и неповторение

На прошлой неделе была обнародована общая концепция будущего договора о гарантиях безопасности нашей страны. Независимо от текста соглашения, принципиально обеспечить надлежащий состав его участников: без россии, но с США, Соединенным Королевством, Францией и Китаем, которые являются ядерными государствами и гарантами "без обязательств" по Будапештскому меморандуму.

Также важно предоставить договор обязательной юридической силы, предусмотреть положения о юрисдикции Международного Суда ООН, а также другие механизмы реагирования в случае нарушения взятых обязательств. Следует также обусловить демилитаризацию и денуклеаризацию россии, по меньшей мере в зоне у границ Украины, продолжать наращивание военной мощи Украины и наших Вооруженных Сил, придерживаться курса на евроатлантическую интеграцию.

Обеспечение права на правду

Украине следует стоять на своем и настаивать на корректной и объективной деноминации преступлений россии. То, что войска агрессора совершали в Буче, Бородянке, Охтырке, Мариуполе, Изюме и других городах и селах, вместе с массовыми депортациями украинского населения в россию и принудительным усыновлением украинских детей является ничем иным, как геноцидом украинской нации.

Жертвы преступлений россии имеют право на правду и установление истины. Умолчание, стремление иностранных политиков сохранить лицо диктатору и какие-либо другие обстоятельства не должны препятствовать распространению реальной информации о массовости жертв и систематичности зверств.

Мы не можем допустить повторения истории непризнания Голодомора 1932 – 1933 годов геноцидом украинской нации, которое россия спонсировала в рамках ООН в начале 2000-х. Признание и осуждение геноцида является наиболее эффективным средством предотвращения его повторения в будущем.

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Денацификация россии

Пока в россии существует монополия на историографию, цензура, пропаганда, hate speech и массовые нарушения основополагающих прав и свобод человека, до тех пор украинцы могут спать спокойно только с портретом Залужного у сердца.

Следовательно, без мониторинга внутренних процессов в россии гарантии безопасности для Украины не будут полноценными. Такой контроль могут осуществлять как международные существующие институции, так и специальные уполномоченные по мандату, одобренному ООН, Советом Европы или ОБСЕ. россияне должны зазубрить наизусть, что Украина – независимое суверенное государство, в котором будущие векторы развития выбирает исключительно украинский народ.

Что ждет Украину впереди? Молниеносная победа с капитуляцией рф на поле боя или "столетняя война" на дипломатическом и юридическом фронте о гарантиях неповторения и возмещения? Известно только одно: россия должна ответить за совершенные международные преступления и должна быть лишена возможности лелеять и реализовывать реваншистские настроения в будущем. Готовимся к продолжительной борьбе.

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