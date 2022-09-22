Народження легенди війни

17 – 20 вересня у голандському місті Арнем відбулась одна з найзапекліших битв в історії, про яку знято зірковий фільм "Міст занадто далеко", а міст в Арнемі зараз носить ім'я Джона Фроста – одного з найзнаменитіших британських командирів Другої світової.

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В СРСР подвиги західних союзників свідомо замовчувались та принижувались, але зараз інші часи, і ми маємо знати, на яких подвигах виховуються армії НАТО.

У 1941-му році британський офіцер Джон Фрост добровільно викликався стати одним з перших у новий рід військ британської армії – парашутно-десантні війська. Він одразу був призначений командиром 2-го десантного батальйону.

Завдяки високій боєздатності його батальйону та лідерським якостям комбата, саме Фросту довірили очолити першу в історії британської армії бойову десантну операцію. 27 лютого 1942-го року 120 бійців на чолі з Фростом здійснили десантування вночі на територію окупованої Франції й раптовою атакою захопили новітній німецький радар "Вюрцбург" разом з німецьким техніком. Радар демонтували та разом з полоненими доставили у Британію. Це був повний успіх.

29 листопада 1942-го року батальйон Фроста десантували в африканський Туніс. Але виявилось, що зона висадки була у 80 кілометрах від наземних сил, і на допомогу десантникам ніхто прийти не міг. Почались жорстокі бої, й тоді Фрост розділив батальйон на малі групи, і з великими втратами їм вдалось вирватись та вийти до своїх. Це був рейд, що вражав.

13 липня 1943-го батальйон Фроста десантували на Сицилію, де він брав участь у важких боях за міст Понте Примасоле. Десантників після висадки атакували значні сили німецьких та італійських військ. Вони не могли втримати міст, але утримали панівні висоти біля мосту і відбили усі атаки.

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Битва, що увійшла в історію

Найзнаменитіший свій подвиг підполковник Джон Фрост здійснив під час операції "Маркет-Гарден". 17 вересня 1944 року 1-ша британська повітряно-десантна дивзія десантувалася біля міста Арнем у Нідерландах, щоб захопити стратегічно важливі мости. Але тільки один 2-й батальйон Фроста зміг завдяки обхідному маневру прорватися в Арнем і взяв під контроль найбільший міст. Тепер від одного батальйону залежав успіх всієї операції, бо контроль мосту був ключем до усіх операцій в цьому районі.

Але британське командування недооцінило противника. Німецькі війська дуже швидко зорганізувались та вибудували щільну оборону й сформували бойові групи для знищення десатників. Британські та американські війська не змогли пробитись скрізь оборону та надати підтримку десантникам. 1-ша десантна дивізія опинилась в у повному оточенні. А резерви німців за складу військ СС атакували усі підрозділи десантників, і передусім – батальйон Фроста.

Приблизно 800 десантників під командуванням Фроста організували в Арнемі кругову оборону. Німці мали аболютну перевагу в бронетехніці, артилерії, зносили будинок за будинком, разом з танками йшли значні сили піхоти. Усі споруди штурмувались, усюди йшли запеклі бої на ближній дистанції. Німці вважали, що зможуть швидко зламати опір повністю оточених та легкоозброєних десатників. Але лобові атаки призвели до величезних втрат. Бійці Фроста знищили десятки одиниць бойової техніки та сотні німецьких солдатів. Проте нові хвилі накочувались на позиції.

Битва за Арнем навколо моста йшла чотири доби. За чотири доби безперервного бою 2-й батальйон втратив більшу частину бійців загиблими та пораненими, в тому числі поранення зазнав сам Фрост. Ніхто не доставляв боєприпасів в оточення, були розбиті усі гармати.



Джон Фрост став справжньою легендою після відчайдушної боротьби за міст у Арнемі / Фото з фейсбуку Юрія Бутусова

Після закінчення усіх набоїв та гранат ті, хто залишився живими, 20 вересня потрапили в полон. Можливостей чинити спротив у них не залишилось. Захопили у німецький полон і пораненого Фроста.

Командир американської 82-ї повітряно-десатнойї дивізії Дж. Гейвін назвав цю битву "найбільш славнозвісною обороною одного парашутного батальйону часів війни". А сам Джон Фрост став легендарною фігурою у британській армії. Його звільнили з полону після перемоги, він отримав славу та визнання, став генерал-майором, командиром дивізії, отримав загальну повагу.

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У 1977 році про операцію "Маркет-Гарден" зняли фільм "Міст занадто далеко" режисера Річарда Аттенборо, з зірковим ансамблем артистів – так, Джона Фроста взвяся грати сам Ентоні Гопкінс. Про ці події написано багато книжок, в операції брала участь велика армія. Але найдраматичнішим моментом всієї операції став бій одного батальйону.

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