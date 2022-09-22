"Туристический" бум
Существенную конкуренцию очередям из украинских защитников могут составить очереди на границах россии с Казахстаном.
Интересное Найти работу во время войны: реально ли это и как повысить свои шансы
Мужчины призывного возраста внезапно захотели в Казахстан. После объявления частичной мобилизации вспомнили, как любят бескрайние степи и казахский бешпармак. Чтобы испробовать национальный напиток – кумыс – терпеливо стоят в многокилометровых очередях.
Говорят, что не меньшей популярностью у военнообязанных пользуются и другие граничащие с россией направления: Финляндия, Грузия, Монголия. Сентябрь после заявления сбрендившего деда – самое время для поездок.
Актуальное путин снова испытал русский народец на прочность
российские мужчины образовали огромные толпы на границе с Казахстаном / Фото с фейсбука Натальи Садыковой
Большое переселение
Если без шуток, вот она – путинская поддержка "специальной военной операции" в чистом, концентрированном виде.
Актуальное – у россиян началась паника из-за мобилизации: смотрите видео