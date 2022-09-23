Люди заявили , что никогда не хотели в россию. Снигиревка – это Украина. Несокрушимые и непокоренные местные жители еще раз доказывают это.

Заметьте Если на россиян не подействуют похоронки, главную истину им донесут ВСУ

Снигиревский край всегда был и будет Украиной. В россии мы никогда не хотели и не будем хотеть. Призываем жителей Снигиревки и близлежащих сел Снигиревской общины не идти на референдум и не участвовать в его незаконном проведении,

– говорится в сообщении.

Люди протестуют против так называемого "референдума": смотрите видео

Герои ВСУ продолжают освобождать украинские города и села от российских оккупантов. Каждый населенный пункт Украины будет свободным. Вместе с украинским флагом туда возвратятся безопасность и стабильность для всех местных жителей.

Как Россия проводит "референдумы" на оккупированных территориях

Российские оккупанты продолжают притворяться, что их затея с так называемыми "референдумами" – якобы успешная. Чтобы создать хоть какую-нибудь картинку для российских пропагандистских СМИ, местных жителей сгоняют на псевдореферендум насильно.

В частности, в Старобельске оккупанты запретили местным жителям вообще покидать город . Захватчики заявили, что ограничение будет действовать с 23 по 27 сентября.

Враг даже пытался завербовать заключенных в СИЗО Луганска. Однако захватчики получили отказ.