Россияне подготовились к съемкам пропагандистскими СМИ сюжетов об "активном участии местных жителей в голосовании". Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

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Россия начала проводить псевдореферендумы

В частности, в Беловодске на одном из предприятий начальник объявил всем сотрудникам, что явка обязательна. Кто не будет принимать участие в голосовании, того автоматически уволят с работы, а списки тех, кто не появится, передадут так называемому "мгб лнр".



Как выглядит бюллетень на псевдореферендуме / фото росСМИ

В Старобельске оккупационные власти запретили местному населению покидать город в период с 23 по 27 сентября. По имеющейся информации, оккупанты создают вооруженные группы для обхода жилищ и принуждения людей участвовать в так называемом "референдуме".

Не удалась россиянам и очередная попытка принудительно мобилизовать жителей области – в Луганском СИЗО представители частной компании пытались завербовать заключенных, но получили отказ,

– заявил Гайдай.

Украинцев предостерегают

Заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский предупредил, что сегодня оккупанты могут начать ходить по домам, "настойчиво предлагая" проголосовать, принять участие в так называемом "референдуме". Лучший способ избежать этого – просто не открывать дверь.

"В эти дни выламывать двери и вламываться в жилища они не должны – это будет перебор даже для орков. Если вы все же открыли дверь этим "гостям" – ни в коем случае не берите бюллетени и не заполняйте их! Лучшим вашим обоснованием отказа будет – "Я не хочу потом сидеть в тюрьме. Это шоу никаких юридических последствий ни для Украины, ни для международного сообщества не несет, но у тех, кто принял участие в референдуме, могут быть потом юридические проблемы", – отметил Соболевский.

В квазиреспубликах у людей будут спрашивать: " Хотите ли вы присоединиться к россии?" А на захваченных территориях Запорожской и Херсонской областей - "Поддерживаете ли вы выход из Украины, создание самостоятельного государства и присоединение его к россии?"

Результаты так называемого "референдума" оккупационные администрации должны объявить уже 27 – 28 сентября.

К псевдореферендумам привлекают детей

Руководители оккупационной администрации планируют задействовать в псевдоголосовании детей от 13 до 17 лет. За счет малолетних "избирателей" оккупанты пытаются искусственно увеличить катастрофическую нехватку "голосов" для легитимизации фейкового плебисцита.

Заметим, что детей должны сопровождать в "избирательные участки" их родители.

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