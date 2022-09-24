Об этом заявили в Генштабе ВСУ. В то же время в ведомстве отметили, что во время псевдореферендумов на Юге раздают повестки. Их вручают тем мужчинам, у которых есть российские паспорта.

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"Референдум" проводят под дулом автоматов

Традиционно россия пытается терроризировать мирное население. Мирных "зеленых человечков" мы уже видели в Крыму. Ситуация повторяется сейчас на временно оккупированных территориях Юга.

Там российские власти решили срочно провести псевдореферендумы. Поскольку "избирательные участки" посещает малое количество людей – заметим, что продолжается голосование несколько дней – враг решил взять на подкрепление военных. По домам ходят сотрудники "избирательных комиссий" в сопровождении бойцов с автоматами.

Только таким образом удается собрать подписи за присоединение к россии. Заметим, что оккупанты посещают прежде всего тех, кто указан в их "списках". Речь идет о тех, кто получал какую-либо помощь, участвовал в опросе и т.д. Не обошлос это также на тех, кто получил паспорт страны-агрессора.

Мужчинам принудительно выдают повестки.

Зафиксированы также преступные действия в Запорожской и Херсонской областях. Там мужчинам призывного возраста вручают повестки о мобилизации. Речь идет о тех, кто поменял паспорт Украины на русский. Поскольку такой человек документально гражданин россии, то и попадает он под частичную мобилизацию, во время которой призывают вроде бы только "резервистов".

Напомним, что накануне в Херсонском городском совете обратились к мужчинам на оккупированных территориях. Тех, у кого на руках российский паспорт, предупредили о возможной мобилизации. Это заявление собственно и подтвердили в Генштабе. Заметим, что враг не наугад выписывает повестки. Те, кто получил паспорт страны-агрессора, заполнили свои персональные данные.

Именно поэтому местные власти попросили мужчин не становиться жертвами принудительной мобилизации. Если у них есть возможность выехать на подконтрольную Украине территорию, следует это сделать. Для этого можно звонить по телефону 0800330951 или писать в этот чат-бот.

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