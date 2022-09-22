И хотя частичная мобилизация касается только россии, она может происходить и на временно оккупированных территориях. Особенно в свете событий, связанных с быстрой аннексией.

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Жителей Херсонщины призывают уезжать

Городские власти обращаются, прежде всего, к тем мужчинам, которые по определенным причинам были вынуждены взять паспорта россии. Их, полагают в мэрии, могут мобилизовать. Оно и не удивительно, ведь враг не только выдал документ, но и записал все данные о каждом, кто его получил.

От врага можно ожидать чего угодно, и в этой ситуации самое разумное, что можно сделать – выехать на подконтрольную Украине территорию, пока оккупант окончательно не лишил вас такой возможности,

– отмечают в городском совете.

Если самостоятельно уехать не удается

В мэрии обратились также к тем, кто не может самостоятельно эвакуироваться из области. Таким гражданам Украины рекомендуют звонить по телефону 0800330951 или писать в этот чат-бот .

Обратившиеся за помощью получат алгоритм эвакуации. Местные власти также обещают поддержку после выезда из-под оккупации россиян.

Что известно о частичной мобилизации в россии

Это инфопривод, который наделал немало шума в самой россии. И все логично, ведь на фронт будут отправлять население именно страны-агрессора. И речь будет уже не только о бурятах, но и о москвичах и петербуржцах.

О частичной мобилизации владимир путин сообщил во время своего обращения 21 сентября. Он отметил, что она начала свое действие с момента объявления. Интересно, что речь шла только о резервистах, но в приказе этого упоминания нет.

Вскоре минобороны Сергей Шойгу сообщил, что россия планирует собрать 300 тысяч таких "резервистов". Мол, сначала они будут проходить подготовку, а потом уже отправляться на службу. Но в некоторых военкоматах вызывают "пушечное мясо" без всякой возможности подготовиться к перекидыванию на фронт.

Тем временем в россии прошли какие-то позорные митинги против мобилизации. Пока одних людей заламывали и бросали в автозаки, другие снимали видео для тиктоков.

На самом же деле, россияне уже несколько дней подряд ищут возможности покинуть страну. Вскоре это будет невозможно. Вернее возможно, но понадобится справка от военкомата. Так что от возможного призыва не уйдет никто.

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