І хоч часткова мобілізація буцімто стосується лише росії, вона може відбуватися і на тимчасово окупованих територіях. Особливо у світлі подій, пов'язаних зі швидкою анексією.

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Мешканців Херсонщини закликають виїжджати

Міська влада звертається передовсім до тих чоловіків, які з певних причин були вимушені взяти паспорти росії. Їх, вважають в мерії, можуть мобілізувати. Воно й не дивно, адже ворог не лише видав документ, а й записав усі дані про кожного, хто його отримав.

Від ворога можна очікувати чого завгодно, і у цій ситуації найрозумніше, що можна зробити, – виїхати на підконтрольну Україні територію, доки окупант остаточно не позбавив вас такої можливості,

– наголошують у міській раді.

Якщо самостійно виїхати не вдається

У мерії також звернулися до тих, хто не може самостійно евакуюватися з області. Таким громадянам України рекомендують телефонувати за номером 0800330951 або писати у цей чат-бот.

Ті, хто звернулися по допомогу, отримають алгоритм евакуації. Місцева влада також обіцяє підтримку після виїзду з-під окупації росіян.

Що відомо про часткову мобілізацію в росії

Це інфопривід, який наробив чимало галасу здебільшого у самій росії. І все логічно, адже на фронт відправлятимуть населення саме країни-агресорки. І мовитиметься вже не лише про бурятів, а й про москвичів і петербуржців.

Про часткову мобілізацію владімір путін повідомив під час свого звернення 21 вересня. Він зауважив, що розпочала вона свою дію з моменту оголошення. Цікаво, що під час промови йшлося лише про резервістів, але в наказі цієї згадки немає.

Невдовзі міноборони сєргєй шойгу повідомив, що росія планує зібрати 300 тисяч таких "резервістів". Мовляв, спочатку вони проходитимуть підготовку, а потім уже відправлятимуться на службу. Але в деяких військкоматах викликають "гарматне м'ясо" без жодної можливості підготуватися до перекидання на фронт.

Тим часом у росії пройшли якісь ганебні мітинги проти мобілізації. Поки одних людей заламували та кидали в автозаки, інші знімали відео для тіктоків.

Насправді ж, росіяни уже кілька днів поспіль шукають можливостей покинути країну. Невдовзі зробити це буде неможливо. Точніше можливо, але знадобиться довідка від військкомату. Тож від можливого призову не втече ніхто.

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