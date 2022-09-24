Від перших тижнів війни Херсон під обстрілами та контролем росіян. Проте у вересні 2022 року ситуація змінюється – загарбникам усе важче тримати оборону.

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Як путін заборонив відступати своїй армії

Як повідомляє американське видання The New York Times, в останні тижні президент росії активно бере участь у плануванні стратегії війни проти України. Лідер країни-терористки відхилив прохання своїх командирів залишити Херсон.

Відхід із Херсона дозволив би російським військовим організовано відступити через Дніпро, зберігши техніку та врятувавши життя солдатів,

– пише американська газета.

"Здача міста" росіянами означала б повну поразку кремля в цій війні, тому путін тримається до останнього за можливість контролювати Херсон. Однак його наказ "бути до кінця" лише деморалізує та демотивує армію загарбників.

У росії бракує солдатів – мобілізація остання надія

21 вересня президент росії оголосив часткову мобілізацію по всій території своєї держави. На службу мають призвати 300 тисяч громадян держави-агресорки.

The New York Times зазначає, що кремлю бракує військ, аби продовжувати наступ. Також ворожій армії бракує озброєння та високотехнологічної техніки.

Американський генерал Марк Міллі заявив, що "стратегічна ініціатива" на стороні України. Але, очевидно, розслаблятися зарано.

Територія навколо Херсона є критичним театром війни, що має глибокі стратегічні наслідки для Києва та москви,

– пише The New York Times.

Агресор притиснутий до стінки – який план у путіна

Нагадаємо, через те що путіна заганяють у глухий кут, він може застосувати ядерну зброю. Ексспівробітник Служби безпеки України проаналізував це питання.

На його думку, президент росії поки вдається до знищення цивільної інфраструктури. Використання ядерної зброї буде, якщо інший план диктатора не спрацює.

Лідер країни-терористки поки планує зробити так, щоб українці мерзли під час цієї зими й вийшли на мітинги проти влади Зеленського. Тому й, власне, атакує критичну інфраструктуру.

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