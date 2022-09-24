С первых недель войны Херсон под обстрелами и контролем россиян. Однако в сентябре 2022 года ситуация меняется – захватчикам все труднее держать оборону.

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Как путин запретил отступать своей армии

Как сообщает американское издание The New York Times, в последние недели президент россии активно участвует в планировании стратегии войны против Украины. Лидер страны-террориста отклонил просьбу своих командиров покинуть Херсон.

Уход из Херсона позволил бы российским военным организованно отступить через Днепр, сохранив технику и спасая жизни солдат,

– пишет американская газета.

"Сдача города" россиянами означала бы полное поражение кремля в этой войне, поэтому путин держится до последнего за возможность контролировать Херсон. Однако его приказ "быть до конца" лишь деморализует и демотивирует армию захватчиков.

В россии не хватает солдат – мобилизация последняя надежда

21 сентября президент россии объявил частичную мобилизацию по всей территории своего государства. На службу должны призвать 300 тысяч граждан государства-агрессора.

The New York Times отмечает, что кремлю не хватает войск, чтобы продолжать наступление. Также вражеской армии не хватает вооружения и высокотехнологичной техники.

Американский генерал Марк Милли заявил, что "стратегическая инициатива" на стороне Украины. Но, очевидно, расслабляться рано.

Территория вокруг Херсона является критическим театром войны, который имеет глубокие стратегические последствия для Киева и москвы,

– пишет The New York Times.

Агрессор прижат к стенке – какой план у путина

Напомним, из-за того, что путина загоняют в тупик, он может применить ядерное оружие. Экс-сотрудник Службы безопасности Украины проанализировал этот вопрос.

По его мнению, президент россии пока прибегает к уничтожению гражданской инфраструктуры. Использование ядерного оружия будет, если другой план диктатора не сработает.

Лидер страны-террориста пока планирует сделать так, чтобы украинцы мерзли во время этой зимы и вышли на митинги против власти Зеленского. Потому и, собственно, атакует критическую инфраструктуру.

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