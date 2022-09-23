Об этом рассказал бывший сотрудник СБУ и эксперт Украинского института будущего Иван Ступак. По его словам, как вариант приказ путина по ядерному удару может не выполниться на уровне каких-либо российских генералов.

Кстати Как только в бункере путина начнут обсуждать ядерный удар, туда сразу же прилетит, – Жданов

Шантаж из-за уничтожения инфраструктуры

У путина еще есть аргументы, чтобы не применять это оружие. В первую очередь это шантаж нашей инфраструктуры,

– отметил эксперт.

По его мнению, путин уже нарисовал себе картину "победы": с приближением зимы он будет больше бить по критической инфраструктуре, чтобы "украинцы мерзли и выходили на митинги против Зеленского". Кроме того, в газопроводе в ЕС не будет давления и европейцы "не захотят сидеть в холодных квартирах и поставки Украине оружия снизятся".

Российский президент, вероятно, может надеяться на такой сценарий. Поэтому и откладывает применение ядерного оружия до последнего момента.

"Очередь до ядерного оружия еще не дошла, путин будет пользоваться инфраструктурным", – отметил Ступак.

Ступак предположил, нанесет ли россия ядерный удар: смотрите видео

Путину безразлично на своих людей на ЗАЭС

К сожалению, угроза с оккупированной территории Запорожской АЭС по-прежнему остается. Сначала оккупанты обстреливали только вспомогательные помещения атомной станции, а затем начались "прилеты" и по главному помещению.

Если исходить из логики, как они будут обстреливать ЗАЭС, когда захватили Запорожскую область? Это же значит, что они свое население и военных подвергают опасности. Но вся эта логика перечеркивается тем, что путину безразлично на свое население, граждан и военных,

– отметил Ступак.

Он также добавил, что российский президент забывает о розе ветров. По всей вероятности, она может развернуться и облако "осядет где-то в Ростове".

Путин шантажирует мир применением ядерного оружия