Об этом рассказал бывший сотрудник СБУ и эксперт Украинского института будущего Иван Ступак. По его словам, как вариант приказ путина по ядерному удару может не выполниться на уровне каких-либо российских генералов.
Кстати Как только в бункере путина начнут обсуждать ядерный удар, туда сразу же прилетит, – Жданов
Шантаж из-за уничтожения инфраструктуры
У путина еще есть аргументы, чтобы не применять это оружие. В первую очередь это шантаж нашей инфраструктуры,
– отметил эксперт.
По его мнению, путин уже нарисовал себе картину "победы": с приближением зимы он будет больше бить по критической инфраструктуре, чтобы "украинцы мерзли и выходили на митинги против Зеленского". Кроме того, в газопроводе в ЕС не будет давления и европейцы "не захотят сидеть в холодных квартирах и поставки Украине оружия снизятся".
Российский президент, вероятно, может надеяться на такой сценарий. Поэтому и откладывает применение ядерного оружия до последнего момента.
"Очередь до ядерного оружия еще не дошла, путин будет пользоваться инфраструктурным", – отметил Ступак.
Ступак предположил, нанесет ли россия ядерный удар: смотрите видео
Путину безразлично на своих людей на ЗАЭС
К сожалению, угроза с оккупированной территории Запорожской АЭС по-прежнему остается. Сначала оккупанты обстреливали только вспомогательные помещения атомной станции, а затем начались "прилеты" и по главному помещению.
Если исходить из логики, как они будут обстреливать ЗАЭС, когда захватили Запорожскую область? Это же значит, что они свое население и военных подвергают опасности. Но вся эта логика перечеркивается тем, что путину безразлично на свое население, граждан и военных,
– отметил Ступак.
Он также добавил, что российский президент забывает о розе ветров. По всей вероятности, она может развернуться и облако "осядет где-то в Ростове".
Путин шантажирует мир применением ядерного оружия
- 21 сентября во время своего выступления глава страны-агрессора владимир путин в очередной раз пригрозил миру применением ядерного оружия. Он подчеркнул, что россия использует все имеющиеся средства для якобы "своей защиты".
- Президент Владимир Зеленский заявил, что угрозы ядерным оружием от главы кремля владимира путина не являются чем-то новым. Но, по словам украинского лидера, нельзя исключать риски.
- На вероятные действия россии должны реагировать другие ядерные государства, чтобы продолжать сдерживать москву от агрессивных намерений. Так считает советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.
- Американский генерал Бен Ходжес считает, если россия применит ядерное оружие против Украины, то в ответ США потопят черноморский флот страны-агрессора. Однако, по словам генерала, ответ не будет ядерным.