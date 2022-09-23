Про це 24 каналу розповів заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський. За його словами, явка на "референдум" не те, що низька, а практично відсутня.

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Були випадки, коли хапали людей і змушували голосувати

Російські пропагандисти зробили картинку, де засвітили людей, які нібито прийшли голосувати. Ідентифікувати їх поки не вдалося. Але, як наголошує Соболевський, Херсон – не настільки велике місто. Тому є сумніви, що ці люди – взагалі херсонці.

На дільницях засвітилася певна кількість колаборантів. Їм вже немає чого втрачати, а-от звичайні люди ховаються від цього театру абсурду.

Окупанти все розуміють. Вони просто їздять по вулицях. Були випадки, коли людей хапали і фізично примушували голосувати. Окупантам підходить будь-який документ. Вони дають бюлетень, а поруч стоять озброєні росгвардійці. Спробуй не проголосувати,

– зазначив Соболевський.

Така сама ситуація відбувається в області. Озброєні окупанти ходять по сільських хатах і змушують людей голосувати. А росгвардійці знову-таки виконують роль "міжнародних спостерігачів".

Соболевський наголошує – в будь-якому випадку робіть все, щоб зберегти своє життя. Усі розуміють, що відмовити в голосуванні перед озброєними людьми може бути небезпечно. Жодної відповідальності за участь у "референдумі" під примусом не буде.

Якщо є можливість, уникайте голосування. Якщо живете у багатоповерхівках, то просто не відчиняйте двері. Сподіваємося, що вони не будуть ходити по квартирах, зараз йдуть лише по дворах і намагаються змусити голів ОСББ зганяти людей. Але це зараз так. Що буде через кілька днів – важко сказати. Будемо спостерігати,

– наголосив Соболевський.

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Нагадаємо, російські окупанти почали проводити так звані "референдуми" на тимчасово окупованих територіях, які триватимуть з 23 по 27 вересня. Фейкові голосування відбуваються в Луганській, Донецькій, Запорізькій та Херсонських областях. Усе, що потрібно знати про незаконні "референдуми" – читайте в матеріалі 24 каналу.