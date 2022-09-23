Об этом 24 каналу рассказал заместитель главы Херсонского облсовета Юрий Соболевский. По его словам, явка на "референдум" не то что низкая, а практически отсутствует.

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Были случаи, когда хватали людей и заставляли голосовать

Российские пропагандисты сделали картинку, где засветили людей, якобы пришедших голосовать. Идентифицировать их пока не удалось. Но, как отмечает Соболевский, Херсон – не столь большой город. Поэтому есть сомнения, что эти люди вообще херсонцы.

На участках засветилось определенное количество коллаборантов. Им уже нечего терять, а вот обычные люди прячутся от этого театра абсурда.

Оккупанты все понимают. Они просто ездят по улицам. Были случаи, когда людей хватали и физически заставляли голосовать. Оккупантам подходит любой документ. Они дают бюллетень, а рядом стоят вооруженные росгвардейцы. Попробуй не проголосовать,

– отметил Соболевский.

Такая же ситуация происходит в области. Вооруженные оккупанты ходят по сельским домам и заставляют людей голосовать. А росгвардейцы опять-таки исполняют роль "международных наблюдателей".

Соболевский отмечает – в любом случае делайте все, чтобы сохранить свою жизнь. Все понимают, что отказать в голосовании перед вооруженными людьми может быть небезопасно. Никакой ответственности за участие в "референдуме" по принуждению не будет.

Если есть возможность, избегайте голосования. Если живете в многоэтажках, просто не открывайте дверь. Надеемся, что они не будут ходить по квартирам, сейчас идут только по дворам и пытаются заставить глав ОСМД сгонять людей. Но это сейчас так. Что будет через несколько дней – трудно сказать. Будем наблюдать,

– подчеркнул Соболевский.

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Напомним, российские оккупанты начали проводить так называемые "референдумы" на временно оккупированных территориях, которые продлятся с 23 по 27 сентября. Фейковые голосования проходят в Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонских областях. Все, что нужно знать о незаконных "референдумах" – читайте в материале 24 канала.