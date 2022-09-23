Про це для 24 каналу розповів кореспондент з Запоріжжя. Він зазначив, що сьогодні, вранці 23 вересня, почалися дуже смішні заходи.

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"Це імітаційні заходи, які необхідні російській пропаганді, щоб показати по телебаченню. Навіть в росії немає законів про такі референдуми. Мелітопольці й бердянці повідомляють, що окупанти ходять до їхніх домівок. Ходять у супроводі одного військового з автоматом, але пишуть, що і по троє військових зі зброєю також приходили", – розповів кореспондент.

Контролюють кожен будинок

За словами журналіста, є інформація, що у Бердянську, напередодні карикатурних заходів, завезли автобусами масовку з Криму. Це попри заяви, що окупанти назбирали людей в дільничні комісії серед місцевих.

Колаборантів мало, тому довелось завезти масовку, щоб вона ходила по домівках. В Бердянськ завезли масовку з окупованої Донеччини. Стукають, дзвонять у двері, поводяться чемно. Двері не вибивають, якщо їм не відкривати, а намагаються діяти через "старших по будинку", яких раніше призначили, – сказав кореспондент.

Він розповів, що спілкувався з мешканкою Мелітополя. Вона не відкрила двері й вдала, що нікого немає вдома. Проте згодом до жінки зателефонувала "старша по будинку" й сказала: "Це некрасивий вчинок, бо всі знають, що ти домогосподарка й сидиш у квартирі. До тебе ще раз прийдуть. Відкривай і голосуй". Жінка зазначає, що не планує відкривати дверей.

Незрозуміло, як відбувається "голосування"

Окупанти влаштували автопробіг, де на транспорті було два прапори – триколор та зелено-червоний. Другий вони хочуть оголосити прапором "запорізько-мелітопольської республіки".

Виборчі комісії загарбників сидять в школах, дитячих садочках. Як зазначив кореспондент, хоча окупанти оголосили, що 4 дні ходитимуть зі скриньками, а на п'ятий прийматимуть на "дільниці" людей.

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"Проте на різних відео видно, що хтось приперся на дільницю й проголосував там. Важко сказати, який там порядок голосування. Самі мешканці окупованих територій дають одне одному поради, що двері не відкривати, їх сьогодні не вибиватимуть", – розповів кореспондент.

Він додав, що не мовиться про жодну таємницю голосування. Людей змушують голосувати так, як потрібно окупантам.

Псевдореферендум на Луганщині

Очільник Луганської військової адміністрації Сергій Гайдай розповів, що "референдум" відбувається на швидку руку у квартирах та дворах під пильним наглядом росіян зі зброєю. Вони погрожують у разі непокори вибивати двері.

Коли в "бюлетені" людина ставить галочку навпроти "ні" – її записують до "блокноту". "Голосувати" можна без паспорта, бо "ми тєбя і так знаєм", – сказав Гайдай.

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