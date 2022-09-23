У Запорізькій області у списках на голосування та на виплату російської пенсії є люди, які вже давно померли. Про це 24 каналу розповіли джерела у спецслужбах.
До теми Фарс, примус і беззаконня: все, що відомо про псевдореферендуми на окупованих територіях
Для чого окупантам мертві душі: на це є 2 причини
По-перше, очевидно, що "голоси" мертвих окупанти також використовуватимуть під час свого референдум-шоу. Крім цього, у спецслужбах переконані, що новий гауляйтер дерибанитиме кошти, які видаватимуть для мертвих людей під виглядом "пенсійних виплат".
Як проходить псевдореферендум на Запоріжжі
- Зранку 23 вересня на тимчасово окупованих територіях Запоріжжі розпочався так званий референдум. У тимчасово окупованому Мелітополі пролунав гучний вибух й мер міста Іван Федоров заявив, що це на руку окупантам, адже люди бояться виходити з дому. Російським військовим в перший день те й потрібно, щоб всі тихо сиділи вдома.
- "Ріа-Мелітополь" пише, що на вулицях міста порожньо і на "виборчі дільниці" ніхто не прийшов. Тож вулицями та будинках почала ходити озброєна "комісія". Голосувати людям пропонують прямо на очах у членів "виборчих комісій", які супроводжують озброєні автоматники.
- Жителі міста намагаються уникати "спілкування" з окупантами, усі сховалися і намагаються вдати, що нікого немає вдома. Проте цирк продовжується – щоб зобразити всенародну підтримку так званого референдуму, гауляйтери організували автопробіг з півтора десятка автомобілів, прикрашених прапорами росії.
- У мережі з'явилося відео, як члени "комісії" самі відмічають людей у списку, ставлять підпис, заповнюють бюлетені та кидають їх у скриньку.
Раніше повідомлялось, що керівники окупаційних адміністрацій планують задіяти у псевдоголосуванні дітей віком від 13 до 17 років, щоб штучно збільшити катастрофічну нестачу "голосів".
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