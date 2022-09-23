У Запорізькій області у списках на голосування та на виплату російської пенсії є люди, які вже давно померли. Про це 24 каналу розповіли джерела у спецслужбах.

До теми Фарс, примус і беззаконня: все, що відомо про псевдореферендуми на окупованих територіях

Для чого окупантам мертві душі: на це є 2 причини

По-перше, очевидно, що "голоси" мертвих окупанти також використовуватимуть під час свого референдум-шоу. Крім цього, у спецслужбах переконані, що новий гауляйтер дерибанитиме кошти, які видаватимуть для мертвих людей під виглядом "пенсійних виплат".

Як проходить псевдореферендум на Запоріжжі

Зранку 23 вересня на тимчасово окупованих територіях Запоріжжі розпочався так званий референдум. У тимчасово окупованому Мелітополі пролунав гучний вибух й мер міста Іван Федоров заявив, що це на руку окупантам, адже люди бояться виходити з дому. Російським військовим в перший день те й потрібно, щоб всі тихо сиділи вдома.

"Ріа-Мелітополь" пише, що на вулицях міста порожньо і на "виборчі дільниці" ніхто не прийшов. Тож вулицями та будинках почала ходити озброєна "комісія". Голосувати людям пропонують прямо на очах у членів "виборчих комісій", які супроводжують озброєні автоматники.

Жителі міста намагаються уникати "спілкування" з окупантами, усі сховалися і намагаються вдати, що нікого немає вдома. Проте цирк продовжується – щоб зобразити всенародну підтримку так званого референдуму, гауляйтери організували автопробіг з півтора десятка автомобілів, прикрашених прапорами росії.

У мережі з'явилося відео, як члени "комісії" самі відмічають людей у списку, ставлять підпис, заповнюють бюлетені та кидають їх у скриньку.

Зауважимо, що так зване "голосування" триватиме з 23 по 27 вересня. Спершу до людей приходитимуть на прибудинкові території та додому, а в останній день закликають прийти на "виборчі дільниці". Українська влада закликає жителів тимчасово окупованих територій не відчиняти двері.

Раніше повідомлялось, що керівники окупаційних адміністрацій планують задіяти у псевдоголосуванні дітей віком від 13 до 17 років, щоб штучно збільшити катастрофічну нестачу "голосів".

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