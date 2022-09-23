В Запорожской области в списках на голосование и на выплату российской пенсии есть уже давно умершие люди. Об этом 24 каналу рассказали источники в спецслужбах.

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Зачем оккупантам мертвые души: на это есть 2 причины

Во-первых, очевидно, что "голоса" мертвых оккупанты также будут использовать во время своего референдум-шоу. Кроме того, в спецслужбах убеждены, что новый гауляйтер будет дерибанить средства, которые будут выдавать для мертвых людей под видом "пенсионных выплат".

Как проходит псевдореферендум в Запорожье

Утром 23 сентября на временно оккупированных территориях в Запорожье начался так называемый референдум. Во временно оккупированном Мелитополе раздался громкий взрыв и мэр города Иван Федоров заявил, что это на руку оккупантам, ведь люди боятся выходить из дома. Российским военным в первый день и нужно, чтобы все тихо сидели дома.

"Риа-Мелитополь" пишет, что на улицах города пусто и на "избирательные участки" никто не пришел. Поэтому по улицам и домам начала ходить вооруженная "комиссия". Голосовать людям предлагают прямо на глазах у членов "избирательных комиссий", которых сопровождают вооруженные автоматчики.

Жители города пытаются избегать "общения" с оккупантами, все спрятались и пытаются сделать вид, что никого нет дома. Однако цирк продолжается – чтобы изобразить всенародную поддержку так называемого референдума, гауляйтеры организовали автопробег из полутора десятков автомобилей, украшенных флагами россии.

В сети появилось видео, как члены "комиссии" сами отмечают людей в списке, ставят подпись, заполняют бюллетени и бросают их в ящик.

Заметим, что так называемое "голосование" продлится с 23 по 27 сентября. Сначала к людям будут приходить на придомовые территории и домой, а в последний день призывают прийти на "избирательные участки". Украинские власти призывают жителей временно оккупированных территорий не открывать двери.

Ранее сообщалось, что руководители оккупационных администраций планируют задействовать в псевдоголосовании детей от 13 до 17 лет, чтобы искусственно увеличить катастрофическую нехватку "голосов".

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