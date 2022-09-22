Псевдореферендум планують провести на тимчасово окупованій території Донеччини. Таким чином окупанти сподіваються розширити "електоральну базу" підтримки кремлівського проєкту з приєднання частини східної України до росії.

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Як окупанти хочуть використовувати голоси дітей

Згідно з отриманими матеріалами, керівники окупаційної адміністрації планують задіяти у псевдоголосуванні дітей віком від 13 до 17 років.

За рахунок малолітніх "виборців" окупанти намагаються штучно збільшити катастрофічну нестачу "голосів" для легітимізації фейкового плебісциту.

Щоб посилити контроль за "явкою", неповнолітніх мають супроводжувати до "виборчих дільниць" їхні батьки, опікуни або представники так званих "дитячих будинків" на тимчасово окупованій території регіону.

Також для "накрутки показників" псевдореферендуму до нього планують залучати родини з Донецької області, які мають місцеву реєстрацію, але тимчасово виїхали до росії.



Пропагандисти почали публікувати псевдобюлетені / Фото з телеграм-каналів

Відповідні зміни до "виборчого процесу" його московські куратори доручили так званій "центральной ізбіратєльной комісії днр". Саме це псевдодержавне утворення підготувало проєкти відповідних документів у вигляді "постановлєній" і додатку щодо проведення фейкового голосування за участі неповнолітніх.

Наразі СБУ ідентифікувала всіх організаторів незаконної діяльності, встановила їхнє місцезнаходження та задокументувала злочини.

СБУ викрила нові задуми окупантів щодо "референдумів" / фото Служба безпеки України

Псевдореферендуми росіян: останні новини

20 вересня бойовики на Донбасі та гауляйтери тимчасово окупованих територій Херсонської та Запорізької областей оголосили про проведення псевдореферендумів.

Як стверджують гауляйтери, "референдуми" хочуть провести 23 – 27 вересня.

21 вересня російський диктатор владімір путін заявив, що росія підтримає "референдуми" у квазіреспубліках, а також окупованих частинах Запорізької та Херсонської областей, бо "не може кинути людей".

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