Псевдореферендум планируют провести на временно оккупированной территории Донбасса. Таким образом, оккупанты надеются расширить "электоральную базу" поддержки кремлевского проекта по присоединению части восточной Украины к россии.

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Как оккупанты хотят использовать голоса детей

Согласно полученным материалам, руководители оккупационной администрации планируют задействовать в псевдоголосовании детей от 13 до 17 лет.

За счет малолетних "избирателей" оккупанты пытаются искусственно увеличить катастрофическую нехватку "голосов" для легитимизации фейкового плебисцита.

Чтобы усилить контроль за "явкой", несовершеннолетних должны сопровождать в "избирательные участки" их родители, опекуны или представители так называемых "детских домов" на временно оккупированной территории региона.

Также для "накрутки показателей" псевдореферендума к нему планируют привлекать семьи из Донецкой области, имеющие местную регистрацию, но временно выехавшие в россию.

которые имеют местную регистрацию, но временно выехали в Россию.



Пропагандисты начали публиковать псевдобюллетени / Фото из телеграмм- каналов

Соответствующие изменения в "избирательный процесс" его московские кураторы поручили так называемой "центральной избирательной комиссии днр". Именно это псевдогосударственное образование подготовило проекты соответствующих документов в виде "постановлений" и приложения по проведению фейкового голосования с участием несовершеннолетних.

СБУ идентифицировала всех организаторов незаконной деятельности, установила их местонахождение и задокументировала преступления.

СБУ разоблачила новые замыслы оккупантов о "референдумах" / фото Служба безопасности Украины

Псевдореферендумы россиян: последние новости

20 сентября боевики на Донбассе и гауляйтеры временно оккупированных территорий Херсонской и Запорожской областей объявили о проведении псевдореферендумов.

Как утверждают гауляйтеры, "референдумы" хотят провести 23 – 27 сентября.

21 сентября российский диктатор владимир путин заявил, что россия поддержит "референдумы" в квазиреспубликах, а также оккупированных частях Запорожской и Херсонской областей, потому что "не может бросить людей".

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