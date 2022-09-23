Об этом для 24 канала рассказал корреспондент из Запорожья. Он отметил, что сегодня, утром 23 сентября, начались очень смешные мероприятия.

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"Это имитационные меры, которые необходимы российской пропаганде, чтобы показать по телевидению. Даже в россии нет законов о таких референдумах. Мелитопольцы и бердянцы сообщают, что оккупанты ходят в их дома. Ходят в сопровождении одного военного с автоматом, но пишут, что и по трое военных с оружием тоже приходили", – рассказал корреспондент.

Контролируют каждый дом

По словам журналиста, есть информация, что в Бердянске накануне карикатурных мероприятий завезли автобусами массовку из Крыма. Это несмотря на заявления, что оккупанты собрали людей в участковые комиссии среди местных.

Колаборантов мало, поэтому пришлось завезти массовку, чтобы она ходила по домам. В Бердянск завезли массовку из оккупированной Донбасса. Стучат, звонят в дверь, ведут себя вежливо. Двери не выбивают, если им не открывать, а пытаются действовать из-за "старших по дому", которых ранее назначили,

– сказал корреспондент.

Он рассказал, что общался с жительницей Мелитополя. Она не открыла дверь и сделала вид, что никого нет дома. Однако впоследствии женщине позвонила "старшая по дому" и сказала: "Это некрасивый поступок, потому что все знают, что ты домохозяйка и сидишь в квартире. К тебе еще раз придут. Открывай и голосуй". Женщина отмечает, что не планирует открывать дверь.

Непонятно, как происходит "голосование"

Оккупанты устроили автопробег, где на транспорте было два флага – триколор и зелено-красный. Второй они хотят объявить флагом "запорожско-мелитопольской республики".

Избирательные комиссии захватчиков сидят в школах, детских садах. Как отметил корреспондент, хотя оккупанты объявили, что 4 дня будут ходить с ящиками, а на пятый будут принимать на "участки" людей.

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"Однако на разных видео видно, что кто-то приперся на участок и проголосовал там. Трудно сказать, какой там порядок голосования. Сами жители оккупированных территорий дают друг другу советы, что дверь не открывать, их сегодня не будут выбивать", - рассказал корреспондент.

Он добавил, что не говорится ни о одной тайне голосования. Людей заставляют голосовать так, как нужно оккупантам.

Псевдореферендум в Луганской области

Глава Луганской военной администрации Сергей Гайдай рассказал, что "референдум" проходит на скорую руку в квартирах и дворах под пристальным наблюдением россиян с оружием. Они угрожают в случае неповиновения выбивать дверь.

Когда в "бюллетене" человек ставит галочку напротив "нет" – ее записывают в "блокнот". "Голосовать" можно без паспорта, потому что "мы тебя и так знаем",

– сказал Гайдай.

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