Про це 24 каналу повідомило джерело спецслужб. Таким чином окупаційна влада робить все, щоб приєднати українські території "до складу росії". Вона навіть "забиває" на дітей.

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Окупанти оголосили канікули

Як нам стало відомо, рашисти ввели канікули у навчальних закладах на окупованих територіях. Діти не ходитимуть до школи з 22 по 28 вересня, поки тривають псевдореферендуми.

Крім того, загарбники посилили режим роботи окупаційної поліції.

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Нагадаємо, що 23 вересня на окупованих територіях України та квазіреспубліках Донбасу розпочалися "референдуми".

Радник керівника ОП Михайло Подоляк відреагував на це. Він назвав псевдореферендуми "пропагандистським шоу для проведення z-мобілізації".

Джерело спецслужб повідомило 24 каналу, що так звана окупаційна влада Херсонщини "приєднала" до складу області Снігурівський та Олександрівський муніципальні округи. У такий спосіб частину Миколаївщини вирішили зробити "російською".

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