Деяких мешканців Миколаївщини хочуть залучили до "голосування" на псевдореферендумі. Про це 24 каналу повідомило джерело спецслужб.

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Росіяни хочуть зробити Миколаївщину "російською"

Як нам стало відомо, так звана окупаційна влада Херсонщини буцімто "приєднала" до складу області Снігурівський та Олександрівський муніципальні округи. У такий спосіб частину Миколаївщини вирішили зробити "російською".

Тепер жителів цих округів можуть змусити "голосувати" на так званих "референдумах" Херсонщини.

До речі, з 22 по 28 вересня загарбники оголосили канікули у школах, поки триває фейковий "референдум". Через це також посилили режим роботи окупаційної поліції.

Псевдореферендуми на окупованих територіях: що відомо

23 вересня на окупованих територіях України та квазіреспубліках Донбасу розпочалися "референдуми".

У Біловодську на одному із підприємств начальник оголосив всім співробітникам, що явка обов'язкова, або ж звільнять з роботи.

У Старобільську окупаційна влада заборонила місцевому населенню залишати місто у період з 23 по 27 вересня.

Радник керівника ОП Михайло Подоляк вже відреагував на псевдореферендуми. Він назвав це "пропагандистським шоу для проведення z-мобілізації".

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