Некоторых жителей Николаевщины хотят привлечь к "голосованию" на псевдореферендуме. Об этом 24 каналу сообщил источник спецслужб.

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Россияне хотят сделать Николаевщину "российской"

Как нам стало известно, так называемые оккупационные власти Херсонщины якобы "присоединили" к составу области Снигиревский и Александровский муниципальные округа. Таким образом часть Николаевщины решили сделать российской.

Теперь жителей этих округов могут заставить "голосовать" на так называемых "референдумах" Херсонщины.

Кстати, с 22 по 28 сентября захватчики объявили каникулы в школах, пока продолжается фейковый "референдум". Поэтому также усилили режим работы оккупационной полиции.

Псевдореферендумы на оккупированных территориях: что известно

23 сентября на оккупированных территориях Украины и квазиреспубликах Донбасса начались "референдумы".

В Беловодске на одном из предприятий начальник объявил всем сотрудникам, что явка обязательна, или уволят с работы.

В Старобельске оккупационные власти запретили местному населению покидать город в период с 23 по 27 сентября.

Советник руководителя ОП Михаил Подоляк уже отреагировал на псевдореферендумы. Он назвал это "пропагандистским шоу для проведения z-мобилизации".

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