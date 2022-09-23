На таке злочинне зухвальство вкотре відреагували в Офісу Президента. Думкою поділився радник керівника ОП Михайло Подоляк.
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"Референдуми" не мають жодної юридичної сили
Подоляк ще раз наголосив на важливому.
Сьогодні на окупованих територіях немає жодного юридичного дійства під назвою "референдум",
– сказав він.
Натомість, як каже Подоляк, є лише:
1. Пропагандистське шоу для проведення z-мобілізації.
2. Територія України, яка потребує негайного звільнення.
Як окупанти проводять "референдуми"
- На окупованих територіях України та квазіреспубліках Донбасу 23 вересня розпочалися "референдуми". Росіяни почали готувати нові пропагандистські сюжети.
- Очільник Луганщини Сергій Гайдай розповідав, що хочуть показати таку собі нібито "активну участь місцевих мешканців у голосуванні".
- Насправді ж людей залякують. Наприклад, у Біловодську на одному із підприємств начальник оголосив всім співробітникам, що явка обов'язкова. Хто не буде брати участь у голосуванні, автоматично звільнять з роботи, а списки тих, хто не з'явиться, передадуть до так званого "мгб лнр".
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