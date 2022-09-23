На таке злочинне зухвальство вкотре відреагували в Офісу Президента. Думкою поділився радник керівника ОП Михайло Подоляк.

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"Референдуми" не мають жодної юридичної сили

Подоляк ще раз наголосив на важливому.

Сьогодні на окупованих територіях немає жодного юридичного дійства під назвою "референдум",

– сказав він.

Натомість, як каже Подоляк, є лише:

1. Пропагандистське шоу для проведення z-мобілізації.

2. Територія України, яка потребує негайного звільнення.

Як окупанти проводять "референдуми"

На окупованих територіях України та квазіреспубліках Донбасу 23 вересня розпочалися "референдуми". Росіяни почали готувати нові пропагандистські сюжети.

Очільник Луганщини Сергій Гайдай розповідав, що хочуть показати таку собі нібито "активну участь місцевих мешканців у голосуванні".

Насправді ж людей залякують. Наприклад, у Біловодську на одному із підприємств начальник оголосив всім співробітникам, що явка обов'язкова. Хто не буде брати участь у голосуванні, автоматично звільнять з роботи, а списки тих, хто не з'явиться, передадуть до так званого "мгб лнр".

Як і чому ватажки бойовиків благали про "референдуми": дивіться відео