Про це для 24 каналу розповів російський публіцист Андрій Піонтковський. Він зазначив, що частина кремля не була такою категоричною щодо "референдумів".

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"Рішення оголосити чотири українські області територією росії – це відрізає всі шляхи відступу. Це робить поразку ще більш ганебно. Уявіть, коли спочатку росармія вийде на кордони 24 лютого. Проте якою буде країна, яка вважає 4 чужі області своїми. Це погіршить ситуацію", – сказав публіцист.

Як окупанти готуються до "голосування"

Росіяни не мають підтримки українців на тимчасово окупованих територіях. Відтак, вони змушують їх прийти на псевдореферендуми та обманом отримати особисті дані. Зокрема, це відбувається на Херсонщині, коли людям обіцяють гуманітарну допомогу.

У Луганській області окупаційна влада заборонила місцевим виїжджати зі Старобільська 23 – 27 вересня. До людей приходять зі зброєю.

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"Окупанти створюють озброєні групи для обходу помешкань та примусу людей брати участь у так званому "референдумі". Проводять підготовка до зйомок пропагандистськими ЗМІ сюжетів про таку собі "активну участь місцевих мешканців у голосуванні", – повідомили у Генштабі ЗСУ.

У Запорізькій області роздають паспорти. Крім цього, за надання особистих даних обіцяють грошову винагороду і побутові прилади.

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