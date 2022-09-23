Об этом для 24 канала рассказал российский публицист Андрей Пионтковский. Он отметил, что часть кремля не была столь категорична относительно "референдумов".

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"Решение объявить четыре украинских области территорией России – это отрезает все пути отступления. Это делает поражение еще более позорным. Представьте, когда сначала росармия выйдет на границы 24 февраля. Однако какой будет страна, которая считает 4 чужих области своими. Это усугубит ситуацию", – сказал публицист.

Как оккупанты готовятся к "голосованию"

У россиян нет поддержки украинцев на временно оккупированных территориях. Следовательно, они заставляют их прийти на псевдореферендумы и обманом получить личные данные. В частности, это происходит в Херсонской области, когда людям обещают гуманитарную помощь.

В Луганской области оккупационные власти запретили местным выезжать из Старобельска 23 – 27 сентября. К людям приходят с оружием.

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"Оккупанты создают вооруженные группы для обхода домов и принуждения людей участвовать в так называемом "референдуме". Проводят подготовка к съемкам пропагандистскими СМИ сюжетов о таком "активном участии местных жителей в голосовании", – сообщили в Генштабе ВСУ.

В Запорожской области раздают паспорта. Кроме того, за предоставление личных данных обещают денежное вознаграждение и бытовые приборы.

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