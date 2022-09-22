По словам городского головы Мелитополя, россияне собираются использовать украинцев как "пушечное мясо". Мужчинам советуют уезжать через Крым в Грузию.

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Иван Федоров отметил, что в 2014 году на территориях квазиреспублики уже устраивали подобное. Тогда оккупанты начали "охоту на мужчин". Этот же сценарий, скорее всего, повторится и на временно оккупированных частях Запорожской и Херсонской областей.

Украинские власти настойчиво просят не пренебрегать своей безопасностью и поскорее покинуть подконтрольную захватчику территорию. Российские военные уже не пропускают в сторону Запорожья мужчин в возрасте от 18 до 35 лет через блок-пост в Васильевке. Мэр Мелитополя говорит, что времени осталось мало и еще советует не медлить.

Необходимо уже сейчас либо пытаться выезжать в сторону Запорожья, либо выбрать альтернативный путь – в сторону Грузии через временно оккупированный Крым,

– написал Иван Федоров.

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оккупанты готовят "референдумы" на захваченных территориях

Россияне проиграют на поле боя. Поэтому они хотят как можно быстрее провести псевдореферендумы на оккупированных территориях, чтобы иметь возможность объявить "нападение" Украины на россию.

Во время своего очередного срочного обращения президент россии владимир путин сказал, что он просто "не может бросить людей", поэтому россия поддерживает проведение "референдумов" в квазиреспубликах, а также в оккупированных зонах Херсонской и Запорожской областей. Гауляйтеры этих областей объявили, что псевдореферендумы состоятся с 23 по 27 сентября.

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