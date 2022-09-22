За словами міського голови Мелітополя, росіяни збираються використовувати українців, як "гарматне м'ясо". Чоловікам радять виїжджати через Крим у Грузію.

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"Кидати" на фронт: типова практика росіян

Іван Федоров зауважив, що у 2014 році на територіях квазіреспублік вже влаштовували подібне. Тоді окупанти почали "полювання на чоловіків". Той самий сценарій, скоріш за все, повториться і на тимчасово окупованих частинах Запорізької та Херсонської областей.

Українська влада наполегливо просить не нехтувати своєю безпекою та чимшвидше покинути підконтрольну загарбнику територію. Російські військові вже не пропускають в сторону Запоріжжя чоловіків віком від 18 до 35 років через блок-пост у Василівці. Мер Мелітополя каже, що часу залишилося обмаль і вкотре радить не зволікати.

Необхідно вже зараз або намагатись виїжджати в сторону Запоріжжя, або обрати альтернативний шлях - в сторону Грузії через тимчасово окупований Крим,

– написав Іван Федоров.

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Окупанти готують "референдуми" на захоплених територіях

Росіяни програють на полі бою. Через це вони хочуть якнайшвидше провести псевдореферендуми на окупованих територіях, щоб мати змогу оголосити "напад" України на росію.

Під час свого чергового термінового звернення президент росії владімір путін сказав, що він просто "не може кинути людей", тому росія підтримує проведення "референдумів" у квазіреспубліках, а також в окупованих зонах Херсонщини та Запоріжжя. Гауляйтери цих областей оголосили, що псевдореферендуми відбудуться з 23 по 27 вересня.

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