Жінки "мобілізованих" не хочуть відпускати на "спецоперацію" своїх чоловіків. Вони розуміють, що там вони будуть у кращому випадку гарматним м'ясом.

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Жінки готові зупиняти транспорт хоч голіруч

Так, в окупованому Алчевську, що на Луганщині, жінки намагалася перекрити дорогу автобусу з "мобілізованими" собою. Одна з них для цього лягла під колеса.

Проте це не принесло бажаних результатів, про що пожалілася одна із протестувальниць, Марина Наумова, яка зараз при надії.

Забрали батька трьох дітей. Скажіть мені, будь ласка, люди добрі, що мені робити? Яким чином без чоловіка мені дітей утримувати?

– запитала вона.



Одна з жінок лягла під автобус / Фото СтратКом ЗСУ

Як уникнути примусової мобілізації на окупованих територіях: поради від уряду

Примусова мобілізація на окупованих росією територіях України стала звичним явищем для місцевого населення. "Мобілізовані" окупантам потрібні, щоб:

розвідувати вогневі точки ЗСУ;

зберегти якнайбільше військових із росії при виконанні воєнних операцій;

зменшити потрапляння військового контингенту росіян у полон ЗСУ.

Тож головне правило уникнення примусової мобілізації – уникати будь-яких зв'язків з військкоматом і армією. Для цього варто:

Змініть номер мобільного телефону або тимчасово припиніть ним користуватися. Не розмовляйте по відкритому зв'язку місцевих операторів.

Не ходіть часто в одні і ті ж магазини.

Якщо є можливість, не живіть за однією адресою понад два тижні, а краще – евакуюйтеся.

Уникайте особистого отримання повістки та дзвінків з "військкоматів".

Якщо окупанти вас таки розшукали, то наведіть докази, чому ви не можете воювати: релігійні переконання, хвороба тощо.

Якщо вас таки мобілізували, за першої нагоди здайтеся у полон українським військовим і повідомте, що вас примусово забрали до армії окупантів.

В уряді закликали також ігнорувати накази окупантів, якщо таки потрапили до їхнього війська. Адже якщо ви будете їх виконувати, то станете співучасником воєнних злочинів. Покарання за них передбачене навіть у разі, якщо мобілізація була примусовою.

Усі, хто став жертвою або свідком незаконних дій агресора, можуть звернутися у Національне інформаційне бюро. Україна гарантує абсолютну конфіденційність для всіх громадян, які повідомлятимуть про незаконну "мобілізацію".

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Примусова мобілізація окупантів: останні новини

У Маріуполі чоловіків забирають до армії просто з вулиці. Оскільки охочих воювати за молоду "республіку" немає, тому окупанти змушують людей до цього. Роблять це спеціально створені групи з "відлову".

Через примус до служби в армії окупантів на тимчасово окупованих росією територіях Донбасу посилюються антивоєнні настрої. Проте мобілізаційні заходи лише посилюються. Озброєні люди у масках хапають людей з інвалідністю, поранених військових, які перебувають на відновленні, та тих, кого відправили у відпустки.

Примусова мобілізація посилилася і на Луганщині. За словами очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая, уже 10 тисяч чоловіків пішло на смерть.

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