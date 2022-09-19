Про це 24 каналу сказав радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. За його словами, охочих воювати за молоду "республіку" немає, тому окупанти змушують людей до цього.

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Окупанти поновили свій військовий облік

Андрющенко розповів, що з початку вересня російські окупанти фактично поновили свій військовий облік. І зараз вони розпочали примусову мобілізацію в Маріуполі.

А зараз уже почали забирати людей з вулиць, із домівок,

– наголосив він.

Радник мера Маріуполя зауважив, що ніхто не хоче воювати за молоду "республіку", але місцевих мешканців змушують до цього.

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Як відбувається примусова мобілізація в Маріуполі

Андрющенко зазначив, що чоловіків просто на вулиці забирають до війська російських окупантів.

На вулицях зупиняють чоловіків, перевіряють документи і забирають потім до армії,

– сказав радник мера Маріуполя.

Роблять це, за його словами, спеціально створені групи з "відлову". Це військова комендатура, російські військові та поліцаї, які перейшли на бік ворога.

Ситуація в окупованому Маріуполі: що відомо

Ворог продовжує перевозити свою техніку через тимчасово окупований Маріуполь. Містяни вже повідомили, що машини загарбника отримали нові позначки.

Ситуація з "фільтрацією" громадян у Маріуполі залишається напруженою. Окупанти дуже бояться партизанів. Відомо, що у місті відкрили так звані пункти "фільтрації".

Контрнаступ ЗСУ на низці напрямків не зупиняє обертів. Тож не дивно, що на тимчасово окупованих територіях зростає спротив. У Маріуполі, наприклад, місцеві вкотре вивісили прапор України.

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