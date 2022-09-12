Відомо, що у місті відкрили лише так звані пункти "фільтрації". Що ж до таборів, там перебуває до 10 000 маріупольців. Про це 24 каналу розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

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Бояться, тому посилюють заходи

На жаль, тривають арешти, тривають контрпартизанські заходи. З п'ятниці знову посилення,

– сказав радник очільника Маріуполя.

Окупанти розуміють, що потрібно звертати увагу на місця, де з'явилися великі букви "Ї", що символізують рух опору. Тож вони закривають для обшуків цілі квартали, де відбувається догляд людей та машин. Окрім цього, збільшилася кількість військових та поліцейських патрулів.

Чим сильніший рух спротиву, тим більше зростають контрзаходи. Пішла друга хвиля фільтрації. Окупанти зрозуміли, що не мають достатньої кількості людей у базі, які мають довідки про "фільтрацію". Тому вимагають повторного проходження. Бояться, тому і посилюють заходи,

– наголосив Андрющенко.

Яким є склад каральних органів

Андрющенко розповів, що у Маріуполі контрпартизанські заходи курують так зване мгб з ефесбешниками за спинами, представники самопроголошеної Донецької республіки та поліціянти, які перейшли на бік окупантів.

"Здебільшого над цим працюють колаборанти й наші колишні співгромадяни Але військові патрулі – там винятково російські військові. Вони не довіряють навіть своїм", – відзначив він.

Подекуди у Маріупольському районі з'являються дагестанці та кадирівці. Тому каральні органи у Маріуполі, зауважує радник мера, – це "збірна солянка".

Рух опору у Маріуполі: останні новини

У тимчасово окупованому Маріуполі посилюється рух опару. Російські загарбники страшенно бояться українських військових. Так, партизани поширюють чутки нібито азовці досі переховуються у місті. А також знають, де розташовані російські міни, які можуть легко здетонувати. Тож часто на такі місця "запрошують" російські патрулі, однак ті не завжди повертаються.

Нещодавно у місті помітили намальовані літери "Ї". Як виявилось, це стало символом спротиву міста.

Російські загарбники в істериці. вони бігають містом та намагаються замальовувати унікальну літеру українського алфавіту. Проте даремно, адже символ з'являється на вулицях міста знову й знов.

Містяни продовжують нагадувати окупантам про те, що Маріуполь – це Україна. Зокрема, спротив можна побачити навіть у громадському транспорті – там увімкнули патріотичний ролик, у якому майорить наш прапор та фігурує державна символіка.

Маріупольці не втомлюються висловлювати своє обурення окупантами, хоч і ризикують власними життями. До прикладу, вони вкотре вивісили прапор України у місті.

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