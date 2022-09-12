Известно, что в городе открыли только так называемые пункты "фильтрации". Что касается лагерей, там находится до 10 000 мариупольцев. Об этом 24 каналу рассказал советник городского главы Мариуполя Петр Андрющенко.

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Боятся, потому усиливают меры

К сожалению, продолжаются аресты, продолжаются контрпартизанские мероприятия. С пятницы снова усиление,

– сказал советник главы Мариуполя.

Оккупанты понимают, что нужно обращать внимание на места, где появились прописные буквы "Ї", символизирующие движение сопротивления. Они закрывают для обысков целые кварталы, где происходит досмотр людей и машин. Кроме того, увеличилось количество военных и полицейских патрулей.

Чем сильнее движение сопротивления, тем больше возрастают контрмеры. Прошла вторая волна фильтрации. Оккупанты поняли, что не имеют достаточного количества людей в базе, у которых есть справки о "фильтрации". Поэтому требуют повторного прохождения. Боятся, потому и усиливают меры,

– подчеркнул Андрющенко.

Каков состав карательных органов

Андрющенко рассказал, что в Мариуполе контрпартизанские мероприятия курируют так называемое мгб с эфесбешниками за спинами, представители самопровозглашенной Донецкой республики и полицейские, которые перешли на сторону оккупантов.

"В основном над этим работают коллаборанты и наши бывшие сограждане. Но военные патрули – там исключительно российские военные. Они не доверяют даже своим", – отметил он.

Кое-где в Мариупольском районе появляются дагестанцы и кадыровцы. Поэтому карательные органы в Мариуполе, отмечает советник мэра, – это "сборная солянка".

Движение сопротивления в Мариуполе: последние новости

Во временно оккупированном Мариуполе усиливается движение сопротивления. Российские захватчики ужасно боятся украинских военных. Так, партизаны распространяют слухи, будто азовцы до сих пор скрываются в городе. А также знают, где расположены российские мины, которые могут легко сдетонировать. Поэтому часто на такие места приглашают российские патрули, однако те не всегда возвращаются.

Недавно в городе заметили нарисованные буквы "Ї". Как выяснилось, это стало символом сопротивления города.

Российские захватчики в истерике. Они бегают по городу и пытаются зарисовывать уникальную букву украинского алфавита. Однако зря, ведь символ появляется на улицах города снова и снова.

Горожане продолжают напоминать оккупантам о том, что Мариуполь – это Украина. В частности, сопротивление можно увидеть даже в общественном транспорте – там включили патриотический ролик, в котором развевается наш флаг и фигурирует государственная символика.

Мариупольцы не устают выражать свое возмущение оккупантами, хоть и рискуют собственными жизнями. К примеру, они еще раз вывесили флаг Украины в городе.

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