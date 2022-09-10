Про сміливість українців на фоні контрнаступу ЗСУ розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Він зазначив, що мешканці міста висловлюють своє обурення окупантами, хоч і ризикують власними життями.

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У Маріуполі знову майорів прапор України

Попри небезпеку маріупольці вкотре демонструють, що Маріуполь – це Україна. Цього разу хлопці повісили жовто-блакитний прапор на 23-му мікрорайоні,

– наголосив Андрющенко.

І це лише один з проявів спротиву. Як зазначає радник мера Маріуполя, містяни щоденно нагадують окупантам, що їм тут ніхто не радий.

У Маріуполі набирає обертів акція "Ї"

Мирна акція "Ї" – ще один зі способів мешканців Маріуполя демонструвати своє небажання жити під окупацією. Її малюють всюди, де це можливо. А найважливіше те, що загарбники страшенно бояться цього простого напису, наголошує Андрющенко.

Сам рух опору закликає мешканців міста долучатися. Їм пропонують будь-якими підручними методами малювати літеру "Ї". Для цього можна використати крейду, ручку, маркер, коректор або щось інше. Головне – донести цим до окупантів чіткий меседж: у них обмаль часу.

Але і це ще не все. Також серед окупантів поширюється страшилка, яку раніше запустив рух опору. Мовляв, у Маріуполі залишилися захисники "Азовсталі". І вони наразі очікують слушної миті, коли можна буде розпочати полювання на загарбників.

Крім того, місцеві мешканці знають, де розташовані міни, залишені російськими військовими. Ці снаряди, зауважимо, можуть вибухнути у будь-який момент. І саме цим користуються партизани, викликаючи російські патрулі. Андрющенко зауважив, що після таких "викликів" повернутися вдається не всім.

Цікаво, що вже зафіксували кілька таких вибухів. Але окупанти не поспішають звинувачувати у цьому рух опору. Натомість вони поширюють інформацію про буцімто розмінування. Але чомусь вказують зовсім інші локації при цьому.

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