Про це 24 каналу сказав радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Він зауважив, що дітей навчають у три зміни, тому що дуже мало шкіл залишилося в місті.

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Як окупанти "промивають мізки" учням у Маріуполі

Андрющенко зазначив, що у Маріуполя російські окупанти нічого не навчають учнів на уроках. Натомість вони ведуть дуже потужну пропагандистську роботу в школах.

Насправді почали "промивати мізки" дуже показово. Дуже гарно це можна побачити по наших першокласниках,

– сказав радник мера Маріуполя.

За його словами, школярів почали навчати гімну росії й насаджувати їм те, що Маріуполь завжди був росією. Навіть у підручниках, які пороздавали окупанти, згадується про безліч національностей, але жодного слова про українців й нашу країну загалом.

Він додав, що вчителі, які перейшли на бік ворога, уже теж починають подібне розповідати дітям. Тобто зараз вбивають дітям у голову всю ту маячню, яку озвучує російська пропаганда.

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Діти в Маріуполі навчаються по три зміни

Андрющенко зауважив, що дуже великі проблеми зараз є у дітей старшого віку з вивченням точних наук.

Ми ж розуміємо, що точні науки українською та російською звучать геть по-іншому – діти просто не розуміють, про що мовиться. Ніхто не збирається їх перенавчати,

– зазначив він.

За словами радника мера Маріуполя, все це більше схоже на дитячий садок для дітей різного віку, а не на справжнє навчання.

Діти навчаються по три зміни, тому що шкіл дуже мало. Навіть ті, що повідкривалися для пропаганди, деякі позачиняли зараз. Тому дітей багато на одну школу,

– розповів Андрющенко.

Однак, наголосив він, з іншого боку, це добре для російської пропаганди. Адже, зайшовши в будь-який час у школу, там є багато дітей, яким окупанти можуть розповідати, як тисячі маріупольців повернулися і продовжують повертатися до міста. Хоча насправді це не відповідає дійсності.

Що відомо про "навчання" в окупованому Маріуполі

На тимчасово окупованих територіях намагаються імітувати освітній процес. У Маріуполі наразі почали "працювати" 7 шкіл, однак деякі з них – в абсолютно непридатному для цього стані.

Російські окупанти після руйнування та захоплення Маріуполя взялися за його русифікацію. При цьому намагаються повністю знищити залишки української освіти у місті.

Росіяни продовжують цинічний терор на захоплених територіях України. Є ризик, що у Маріуполі вони можуть готувати показову провокацію за участі дітей.

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