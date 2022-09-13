Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що окупанти влаштували "рейди" по всіх навчальних закладах. А дітей, які й так вчаться у напів зруйнованих школах, позбавляють можливості там нормально харчуватися.

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Знищення українських підручників і позбавлення харчування

Росіяни, за інформацією Андрющенка, вивезли з усіх шкіл залишки українських підручників. Вантажівками транспортують їх у бік Новоазовська на переробку.

При цьому росіяни позбавили дітей у Маріуполі можливості харчуватися у школах. Видаватимуть хіба що місячний пайок учням-пільговикам 5 – 11 класів та школярам 1 – 4 класу.

Замість гарячого обіду – пакет каші батькам,

– зауважив Андрющенко.

Навчання в окупованому Маріуполі

Окупанти влаштували українським дітям у Маріуполі жахливе 1 вересня. На вході однієї зі шкіл російські військові перевіряли всіх, заглядали навіть у рюкзаки учнів. При цьому діти змушені навчатися у напів зруйнованих і необлаштованих школах. Розбиті вікна у закладах освіти міста просто затягнути плівкою.

Важливо У Маріуполі почалася друга хвиля "фільтрації", окупанти бояться партизанів, – Андрющенко

Ситуація в тимчасово окупованому Маріуполі

У місті посилюється рух опору окупантам. Натомість ситуація з "фільтрацією" громадян у Маріуполі – напружена. Окупанти дуже бояться партизанів. У так званих пунктах "фільтрації", за словами Анрющенка, вже перебуває до 10 000 маріупольців. Росіяни навіть закривають для обшуків цілі квартали, де оглядають людей та машини. Окрім цього, збільшилася кількість військових та поліцейських патрулів.