Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что оккупанты устроили "рейды" по всем учебным заведениям. А детей, которые и так учатся в полуразрушенных школах, лишают возможности там нормально питаться.
Читайте Поврежденная школа и очень мало людей: как выглядит бедное 1 сентября в Мариуполе
Уничтожение украинских учебников и лишение питания
Россияне, по информации Андрющенко, вывезли из всех школ остатки украинских учебников. Грузовиками транспортируют их в сторону Новоазовска на переработку.
При этом россияне лишили детей в Мариуполе питания в школах. Выдают разве что месячный паек ученикам-льготникам 5 - 11 классов и школьникам 1 - 4 класса.
Вместо горячего обеда – пакет каши родителям,
– отметил Андрющенко.
Обучение в оккупированном Мариуполе
Оккупанты устроили украинским детям в Мариуполе ужасное 1 сентября. На входе одной из школ российские военные проверяли всех, заглядывали даже в рюкзаки учащихся. При этом дети вынуждены учиться в полуразрушенных школах. Разбитые окна в учебных заведениях города просто затянуты пленкой.
Важно В Мариуполе началась вторая волна "фильтрации", оккупанты боятся партизан, – Андрющенко
Ситуация во временно оккупированном Мариуполе
В городе усиливается движение сопротивления оккупантам. Ситуация с "фильтрацией" граждан в Мариуполе – напряженная. Оккупанты очень боятся партизан. В так называемых пунктах "фильтрации", по словам Анрющенко, уже находится до 10 000 мариупольцев. Россияне даже закрывают для обысков целые кварталы, где осматривают людей и машины. Кроме того, увеличилось количество военных и полицейских патрулей.
Как начался учебный год в Мелитополе – рассказал мэр Иван Федоров: смотрите видео