Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что оккупанты устроили "рейды" по всем учебным заведениям. А детей, которые и так учатся в полуразрушенных школах, лишают возможности там нормально питаться.

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Уничтожение украинских учебников и лишение питания

Россияне, по информации Андрющенко, вывезли из всех школ остатки украинских учебников. Грузовиками транспортируют их в сторону Новоазовска на переработку.

При этом россияне лишили детей в Мариуполе питания в школах. Выдают разве что месячный паек ученикам-льготникам 5 - 11 классов и школьникам 1 - 4 класса.

Вместо горячего обеда – пакет каши родителям,

– отметил Андрющенко.

Обучение в оккупированном Мариуполе

Оккупанты устроили украинским детям в Мариуполе ужасное 1 сентября. На входе одной из школ российские военные проверяли всех, заглядывали даже в рюкзаки учащихся. При этом дети вынуждены учиться в полуразрушенных школах. Разбитые окна в учебных заведениях города просто затянуты пленкой.

Важно В Мариуполе началась вторая волна "фильтрации", оккупанты боятся партизан, – Андрющенко

Ситуация во временно оккупированном Мариуполе

В городе усиливается движение сопротивления оккупантам. Ситуация с "фильтрацией" граждан в Мариуполе – напряженная. Оккупанты очень боятся партизан. В так называемых пунктах "фильтрации", по словам Анрющенко, уже находится до 10 000 мариупольцев. Россияне даже закрывают для обысков целые кварталы, где осматривают людей и машины. Кроме того, увеличилось количество военных и полицейских патрулей.