Відео, на якому видно кілометрові черги оприлюднили на сторінці Маріупольської міської ради.

Важливо "Не пускайте дітей до шкіл": Андрющенко попередив про можливу цинічну провокацію у Маріуполі

Люди не можуть купити хліб у Маріуполі

Очевидно, саме так, на думку російських окупантів, виглядає "покращення життя". За інформації міськради, люди стоять у принизливій черзі за хлібом, адже не можуть собі дозволити його придбати. Більшість з них не має грошей, роботи, обіцяних захмарних виплат. Також видачу гуманітарної допомоги сильно звузили та залишили певним пільговим групам.

За словами жителів, безкоштовний "кірпічік" їсти неможливо, він просто з муки та води. Тому роблять з нього грінки, щоб якось це вживати у їжу,

– додали у міськраді.

Черги за хлібом у Маріуполі: дивіться відео

Зауважимо, що раніше в окупованому російськими військами Маріуполі стався "голодний бунт". Річ у тім, що Червоний Хрест видавав їжу у парку Гурова. Через занадто велику кількість людей, Червоний Хрест спробував скасувати видачу. Виник справжній бунт. Окупанти доводять маріупольців до межі виживання.

Загарбники у Маріуполі постійно скорочують списки людей, яким видають гуманітарну допомогу. Тепер вона видається тільки:

людям старше 65 років,

особам з інвалідністю,

а також на дітей до 3 років.

На цьому тлі у місті зростає спротив. У Маріуполі місцеві вкотре вивісили прапор України. Про сміливість українців на фоні контрнаступу ЗСУ розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Він зазначив, що мешканці міста висловлюють своє обурення окупантами, хоч і ризикують власними життями.