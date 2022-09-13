Відео, на якому видно кілометрові черги оприлюднили на сторінці Маріупольської міської ради.
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Люди не можуть купити хліб у Маріуполі
Очевидно, саме так, на думку російських окупантів, виглядає "покращення життя". За інформації міськради, люди стоять у принизливій черзі за хлібом, адже не можуть собі дозволити його придбати. Більшість з них не має грошей, роботи, обіцяних захмарних виплат. Також видачу гуманітарної допомоги сильно звузили та залишили певним пільговим групам.
За словами жителів, безкоштовний "кірпічік" їсти неможливо, він просто з муки та води. Тому роблять з нього грінки, щоб якось це вживати у їжу,
– додали у міськраді.
Черги за хлібом у Маріуполі: дивіться відео
Зауважимо, що раніше в окупованому російськими військами Маріуполі стався "голодний бунт". Річ у тім, що Червоний Хрест видавав їжу у парку Гурова. Через занадто велику кількість людей, Червоний Хрест спробував скасувати видачу. Виник справжній бунт. Окупанти доводять маріупольців до межі виживання.
Загарбники у Маріуполі постійно скорочують списки людей, яким видають гуманітарну допомогу. Тепер вона видається тільки:
- людям старше 65 років,
- особам з інвалідністю,
- а також на дітей до 3 років.
На цьому тлі у місті зростає спротив. У Маріуполі місцеві вкотре вивісили прапор України. Про сміливість українців на фоні контрнаступу ЗСУ розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Він зазначив, що мешканці міста висловлюють своє обурення окупантами, хоч і ризикують власними життями.
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